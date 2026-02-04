Trīspusējās sarunas Abū Dabī noslēgušās – Ukrainas delegācija sniedz ziņojumu 0
ASV, Ukrainas un Krievijas trīspusējās sarunas trešdien Abū Dabī bija saturīgas un produktīvas, sociālajos tīklos pavēstīja Ukrainas delegācijas vadītājs Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs.
“Darbs bija saturīgs un produktīvs, orientēts uz konkrētiem soļiem un praktiskiem risinājumiem. Mēs gatavojam ziņojumu prezidentam Volodimiram Zelenskim,” pauda Umerovs.
ASV delegācijā bija prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners, citas amatpersonas, Krievija bija pārstāvēta augstā militārā līmenī.
Sarunas turpināsies ceturtdien.