Taupības gads agresorvalstī: dažu pārtikas produktu cenas ir pieaugušas kā vēl nekad

4. februāris 2026
2025. gadā dažu produktu cenas Krievijā samazinājās. Kartupeļi, burkāni, sīpoli kļuva lētāki labas ražas dēļ. Olas un sviests, kas bija cenu pieauguma līderi 2023. un 2024. gadā, kļuva lētāki. Tomēr daži produkti kļuva ievērojami dārgāki, vēsta medijs “Lrytas”.

Daži produkti, piemēram, zivis un maize, varētu būt vēl dārgāki, ja pašas mazumtirdzniecības ķēdes nebūtu apturējušas cenu pieaugumu. “Forbes” noskaidroja, kuru produktu cenas 2025. gadā pieauga visvairāk. Saskaņā ar Krievijas Ekonomikas ministrijas datiem inflācija 2025. gada decembra vidū bija zem 6 procentiem. Tomēr patērētāju uzvedība arvien vairāk mainās taupības virzienā. Arvien vairāk naudas tiek tērēts obligātajiem izdevumiem, galvenokārt komunālajiem pakalpojumiem un pārtikai.

Kā ziņo ārvalstu mediji, krievi arvien vairāk meklē atlaides veikalos, meklē labākās cenas. 2025. gada decembrī, salīdzinot ar 2024. gada decembri, lētāki kļuva šādi produkti: rīsi (-41 procents), kāposti (-38 procenti), kartupeļi (-30 procenti), sviests (-24 procenti), sīpoli (-23 procenti), sāls (-23 procenti), bietes (-21 procents), burkāni (-21 procents), vistas olas (-17 procenti) un cukurs (-14 procenti).

Tomēr daudzu produktu cenas pieauga ievērojami vairāk!

