Pabriks: Pēdējā gada laikā drošības situācija ir pasliktinājusies
Artis Pabriks, “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors un Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzsvēra bažas par Krievijas iespējamo iejaukšanos vēlēšanās un pauda savu viedokli, ka Latvijas drošības situācija pēdējā gada laikā ir pasliktinājusies.
Pabriks uzsvēra, ka uz potenciālajiem draudiem nedrīkst reaģēt tā, kā tas ir darīt iepriekš. Ir jānotiek pārmaiņām gan ārpolitikas, gan drošības jomā. Viņš aicināja nodrošināt Latvijas drošības dienestiem pilnu atbalstu daudzējādā ziņā, lai tie spētu efektīvi reaģēt uz drošības draudiem.
