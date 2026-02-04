FOTO: Zane Bitere/LETA

Aivars Lembergs piedzīvojis nopietnas veselības likstas 0

LA.LV
21:33, 4. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Kā liecina Aivara Lemberga publiskotais sociālajā vietnē “Facebook”, viņu piemeklējušas veselības likstas. Viņš publicējis fotoattēlu ar pateicības vārdiem Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Kardioloģijas centram.

Veselam
Šo 3 produktu izslēgšana no uztura var būt izšķiroša sirds veselībai. Vienu no tiem daudzi bauda brokastīs ik rītu
Krimināls
Sita, spārdīja un iegrūda grāvī: arī apgabaltiesa attaisno vairākus mediķus par kolēģes dzīvesbiedra piekaušanu 112
Kokteilis
Gudrie dzīvo Rīgā, seksīgie – Jūrmalā, bet dumjie…. MI atklāj, ko domā par cilvēkiem dažādās Latvijas pilsētās 49
Lasīt citas ziņas

Lembergs raksta: “Sirds tencinājums Stradiņa slimnīcai, Kardioloģijas centram par profesionālismu un jaukumu!”

LA.LV rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka situācija bijusi ļoti nopietna – medicīnas darbiniekiem bijis jācīnās par bijušā Ventspils domes priekšsēdētāja dzīvību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Tā atpūšas miljonāri.” Aivars Lembergs publiskojis fotogrāfiju, kas samulsinājusi sociālo tīklu lietotājus
VIDEO. Bijušais Kremļa propogandists vērtē: Aivara Lemberga retorika pēdējos mēnešos atgādinot Kremlim tuvas tēzes
“Čivļi kopā ar čangaļiem… Labdien!” Lembergu pamatīgi samulsinājis Saeimas plāns saistībā ar Alūksni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.