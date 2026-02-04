Aivars Lembergs piedzīvojis nopietnas veselības likstas 0
Kā liecina Aivara Lemberga publiskotais sociālajā vietnē “Facebook”, viņu piemeklējušas veselības likstas. Viņš publicējis fotoattēlu ar pateicības vārdiem Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Kardioloģijas centram.
Lembergs raksta: “Sirds tencinājums Stradiņa slimnīcai, Kardioloģijas centram par profesionālismu un jaukumu!”
LA.LV rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka situācija bijusi ļoti nopietna – medicīnas darbiniekiem bijis jācīnās par bijušā Ventspils domes priekšsēdētāja dzīvību.