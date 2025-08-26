Attēls no Trampa un Putina tikšanās kļuvis par interneta sensāciju: cilvēki tajā pamanījuši ko ļoti neparastu 0
Sociālo tīklu lietotāji pamanījuši pārsteidzošu niansi fotogrāfijā, ar ko pēc sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu dalījies Donalds Tramps.
Attēls, kas uzņemts miera sarunu laikā, atgādina vēsturisku fotogrāfiju, kurā redzams kādreizējais ASV prezidents Ričards Niksons ar PSRS premjerministru Ņikitu Hruščovu 1959. gadā.
Abi attēli ir melnbalti, un tajos redzams, kā ASV prezidenti demonstrē autoritāti pār savu politisko oponentu. Tramps savā platformā “Truth Social” ievietoja abas fotogrāfijas.
Tomēr vērīgākie sociālo tīklu lietotāji pamanīja vienu pārsteidzošu niansi – abās fotogrāfijās starp līderiem redzams trešais vīrietis.
Šī gada fotogrāfijā starp Trampu un Putinu noliecies tulks ar tumšiem, cirtainiem matiem un piezīmju bloku rokās. Savukārt 1959. gada fotogrāfijā Niksonam un Hruščovam pa vidu stāvēja līdzīgs vīrietis ar tādiem pašiem sejas vaibstiem un frizūru.
Daudzi tiešsaistē jokoja, ka šis cilvēks ir “ceļotājs laikā”. Kāda lietotāja platformā “X” platformā rakstīja: “Augšā – Tramps un Putins 2025. gadā, apakšā – Niksons un Hruščovs 1959. gadā. Vai tiešām tas pats tulks, kurš nemaz nav novecojis?”
Ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa piebilda: “Izskatās, ka viņi pat nolīguši to pašu cilvēku vai viņa dubultnieku – tas pats nopietnības tonis, tas pats stāvoklis starp līderiem.”
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.