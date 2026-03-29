Atvaļinājumu ik gadu gaidām mēs visi. Daudzi atvaļinājumu īpaši iekāro gada siltajos mēnešos – vasarā. Citiem aktuāli ir aukstie mēneši, lai siltumu dotos meklēt ārpus Latvijas robežām. Vienlaikus daži atvaļinājumu ieplāno “sarkanajos datumos”, lai atpūstos ilgāk, nekā paņemtas atvaļinājuma dienas.
Arī mūsu lasītāja Inese šogad atvaļinājumu vēlas izmantot laikā, kad “iekrīt” sarkanie datumi – Lieldienās. Tomēr ar darba devēju radušās nesaskaņas.
Inese mums jautā: “Gribu ņemt atvaļinājumu no 30. marta līdz 6. aprīlim. Pa vidu iekrīt 3 sarkanie datumi – viens no tiem svētdienā. Darba devējs saka, ka man pārceļas divi sarkanie datumi – tie, kas iekrīt darba dienās, bet man šķiet, ka pārceļas arī svētdiena. Kā tad īsti ir?”
Lai noskaidrotu, kuram šajā gadījumā taisnība – Inesei vai viņas darba devējam, – jautāju Darba valsts inspekcijai.
Sarkanie datumi atvaļinājuma laikā pārceļas visi
Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadošā juriskonsulte Laura Akmentiņa skaidro: “Saskaņā ar Darba likuma 149. panta pirmajā daļā noteikto ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas.
Minētais nozīmē, ka ikgadējais apmaksātais atvaļinājums četras kalendāra nedēļas (28 kalendāra dienas) ietver gan darba dienas, gan nedēļas atpūtas dienas, bet svētku dienas atvaļinājuma kalendāra nedēļu (dienu) periodā netiek ieskaitītas.
Atbilstoši Darba likuma 150. panta pirmajai daļai ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana notiek katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku, ko sastāda darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem.
Ņemams vērā, ka vienošanās procesā par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanu vienmēr būtiski, cik ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma kalendāra nedēļas (vai kalendāra dienas) darbinieks vēlas vai arī atbilstoši faktiskajiem apstākļiem viņam ir tiesības izmantot. Tādejādi, tā kā atbilstoši Darba likumā noteiktajam par izmantojamo ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laika periodu darbinieks un darba devējs vienojas, tad jautājums par atvaļinājuma gan sākuma datumu, gan beigu datumu būtu precizējams pušu vienošanās par atvaļinājuma piešķiršanu ietvaros.
Līdz ar to, atbildot vispārīgi uz jautājumu, kad darbiniekam jāatgrižas darbā, ja darbiniekam tiek piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums no 30.03.2026. līdz 06.04.2026. (pieņemot, ka šāds periods tiek norādīts darbinieka iesniegumā un darba devēja rīkojumā par atvaļinājuma piešķiršanu), tad atbilde būtu – 07.04.2026.
Bet ņemot vērā, ka no aprakstītās situācijas pirmšķietami secināms, ka darbinieks vēlas izmantot astoņas kalendārās dienas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 30.03.2026. līdz 06.04.2026., neskaitot svētku dienas, tad tā kā plānotā atvaļinājuma laikā ir svētku dienas, – 03.04.2026., 05.04.2026. un 06.04.2026., kas atvaļinājuma laikā netiek ieskaitītas, atvaļinājums darbiniekam piešķirams līdz 09.04.2026. (ieskaitot). Tādejādi aplūkotajā piemērā arī svētku diena 05.04.2026., kas sakrīt ar darbinieka nedēļas atpūtas dienu svētdienu, netiek ieskaitīta atvaļinājuma laikā.
Ja darbinieks izmanto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 30.03.2026. līdz 09.04.2026., uzskatāms, ka darbinieks būs izmantojis ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma astoņas kalendārās dienas (no uzkrājuma noņemams attiecīgi izmantotais kalendāra dienu skaits) un šādā gadījumā darbiniekam, ja ir nolīgta piecu dienu darba nedēļa, darbā ir jāierodas 10.04.2026.”
