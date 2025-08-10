#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Ja nepaprasīsi – nesaņemsi. Atvaļinājums jaunajiem tēviem, par ko priekšnieki nereti klusē 0
Sanija Bērziņa

Foto. pexels.com/ Jenny Uhling
Sanija Bērziņa
Praktiski

Kāda lasītāja mums uz sadaļu ZIŅO! atsūtījusi pārdomu pilnu jautājumu par dzimumu līdztiesību un ģimenes lomu gaidību laikā.

Reklāma
Reklāma
“Iespējams, šo karu neuzvarēsim…” Lukašenko intervijā dod mājienus par karu ar Baltijas valstīm un Poliju
Kokteilis
Astrologi nosauc vienu lietu, par ko katras zodiaka zīmes pārstāvji nekad neatvainosies
Krīze Krievijā saasinās: izlūkdienests brīdina — Putinu gaida vēl viens sāpīgs trieciens
Lasīt citas ziņas

Viņa raksta: “Dzimumu līdztiesība šobrīd ir īpaši aktuāla — to redzam visur, ik uz stūra. Nesen, redzot veikalā kādu jaunu pāri ar jaundzimušo, aizdomājos par laiku pirms dzemdībām. Sievietei pēdējos grūtniecības mēnešos ir iespēja nestrādāt un gatavoties lielajam notikumam. Bet kā ir ar vīriešiem? Vai arī topošajiem tētiem ir paredzētas kādas brīvas dienas vai atbalsts, lai viņi varētu būt līdzās savām partnerēm šajā nozīmīgajā dzīves posmā?”

Uz šo jautājumu atbilde rasta Valsts darba inspekcijas (VDI) sadaļā “Skaidrojumi”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Šodien ir tieši nedēļa kopš lielā notikuma” – Aija Andrejeva dalās laimē ar visu Latviju
Venss atklāj, kā ASV plāno izbeigt karu Ukrainā: neapmierinātas būs abas puses
Kokteilis
“Pateicu, ko par viņu domāju!” Lieckalniņa atbild uz Krūmiņa publisko uzbrukumu un skandalozo video

Pēc inspekcijas skaidrojuma var secināt, ka grūtniecības laikā bērna tēvam valsts noteiktas brīvdienas nepienākas. Taču pēc bērna piedzimšanas — gan. Kopš dzemdību brīža, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, bērna tēvam pienākas 10 darba dienu atvaļinājums.

Jāņem vērā — no darba nevar vienkārši pazust. Lai 10 darba dienas būtu kā atvaļinājuma dienas, darba ņēmējam par to rakstiski jāinformē darba devējs. Darba devējam ir pienākums rakstisko iesniegumu pieņemt un ļaut bērna tēvam pēc savas gribas izlemt, kuras 10 darba dienas viņš vēlas brīvas. Tāpat bērna tēvam ir iespēja izmantot šīs 10 atvaļinājuma dienas pa daļām, taču vienmēr jāievēro noteikums — tas jāizdara sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

VDI skaidro: “Lai veicinātu aprūpes pienākumu par bērniem vienlīdzīgāku sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem, kā arī lai radītu apstākļus, kuros jau agri veidojas saikne starp tēvu un bērnu, ar grozījumiem pagarināts laika posms, kurā atvaļinājums ir izmantojams (no diviem mēnešiem uz sešiem).”

Par samaksu šo brīvo 10 darba dienu laikā atbild VDI — darba devējam nav pienākums izmaksāt darba algu par šīm brīvajām dienām.

Jāatzīmē, ka VDI atsevišķos gadījumos var tēvam atteikt samaksu par brīvajām 10 darba dienām, taču tas neizslēdz faktu, ka tēvam joprojām ir tiesības uz atvaļinājuma periodu.

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Kur loģika? Pašatteikušies azartspēļu spēlētāji joprojām var pirkt “Latvijas Loto” loterijas biļetes
RAKSTA REDAKTORS
“Precos svētdien, bet medusmēneša ceļojums sākas otrdien” – kā paspēt nomainīt dokumentus?
RAKSTA REDAKTORS
Ja nopirki “SuperBingo”, tava kredītvēsture jau ir sabojāta… Nevainīga nodarbe, kas patiesībā var izbojāt dzīvi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.