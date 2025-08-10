Kāda lasītāja mums uz sadaļu ZIŅO! atsūtījusi pārdomu pilnu jautājumu par dzimumu līdztiesību un ģimenes lomu gaidību laikā.
Viņa raksta: “Dzimumu līdztiesība šobrīd ir īpaši aktuāla — to redzam visur, ik uz stūra. Nesen, redzot veikalā kādu jaunu pāri ar jaundzimušo, aizdomājos par laiku pirms dzemdībām. Sievietei pēdējos grūtniecības mēnešos ir iespēja nestrādāt un gatavoties lielajam notikumam. Bet kā ir ar vīriešiem? Vai arī topošajiem tētiem ir paredzētas kādas brīvas dienas vai atbalsts, lai viņi varētu būt līdzās savām partnerēm šajā nozīmīgajā dzīves posmā?”
Uz šo jautājumu atbilde rasta Valsts darba inspekcijas (VDI) sadaļā “Skaidrojumi”.
Pēc inspekcijas skaidrojuma var secināt, ka grūtniecības laikā bērna tēvam valsts noteiktas brīvdienas nepienākas. Taču pēc bērna piedzimšanas — gan. Kopš dzemdību brīža, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, bērna tēvam pienākas 10 darba dienu atvaļinājums.
Jāņem vērā — no darba nevar vienkārši pazust. Lai 10 darba dienas būtu kā atvaļinājuma dienas, darba ņēmējam par to rakstiski jāinformē darba devējs. Darba devējam ir pienākums rakstisko iesniegumu pieņemt un ļaut bērna tēvam pēc savas gribas izlemt, kuras 10 darba dienas viņš vēlas brīvas. Tāpat bērna tēvam ir iespēja izmantot šīs 10 atvaļinājuma dienas pa daļām, taču vienmēr jāievēro noteikums — tas jāizdara sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.
VDI skaidro: “Lai veicinātu aprūpes pienākumu par bērniem vienlīdzīgāku sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem, kā arī lai radītu apstākļus, kuros jau agri veidojas saikne starp tēvu un bērnu, ar grozījumiem pagarināts laika posms, kurā atvaļinājums ir izmantojams (no diviem mēnešiem uz sešiem).”
Par samaksu šo brīvo 10 darba dienu laikā atbild VDI — darba devējam nav pienākums izmaksāt darba algu par šīm brīvajām dienām.
Jāatzīmē, ka VDI atsevišķos gadījumos var tēvam atteikt samaksu par brīvajām 10 darba dienām, taču tas neizslēdz faktu, ka tēvam joprojām ir tiesības uz atvaļinājuma periodu.