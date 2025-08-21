“Vai tai mammai savs bērns ir apnicis?” Satiksmes dalībnieki “cepas” par nepiesprādzētiem bērniem automašīnās 0
Katrs brauciens ar bērnu auto ir atbildība un pat īsā distancē nepiesprādzēts bērns var nonākt bīstamā situācijā. Pareiza piesprādzēšanās ir vienkāršs, bet dzīvībai svarīgs solis, kuru vecāki nekad nedrīkstētu aizmirst, taču realitāte ir pavisam cita.
Kāds vīrietis vārdā Kaspars sociālajā medijā “Threads” dalās nepatīkamā novērojumā: “Braucot mājās no darba, pamanīju, ka priekšējā mašīnā bērni pa auto dzīvojas kā pa dīvānu. Viens ieslīpi tup starp priekšējiem sēdekļiem – nu tā, ka, ja pēkšņi bremzētu, būtu lidojums caur stiklu. Apstājamies pie sarkanā. Saņemos un pieeju pie dāmas ar pieklājīgu: “Labvakar! Tas nu galīgi nav droši. Būtu lieliski, ja bērni apsēstos un piesprādzētos.” Mamma, ar telefonu rokā, paceļ acis, nomurmina: “Aha,” un turpina pļāpāt tālāk. Seriously? Zinu, zinu – sveši bērni, ne mana darīšana,bet nu camon!”
Kāds cits lietotājs ar segvārdu @2020_ita komentāru sadaļu papildina ar vēl citu situāciju, kurā tika apdraudēta bērna drošība: “Pirms dažām dienām pierīgā uz ceļa, kur atļautais ir 90 (pa šo ceļu daudz fūras brauc). Man priekšā auto uz 60 brauc, apdzīt nevar, plūsma pretī nāk. Skatos, no priekšējās mašīnas bērns un māj… Pat, ja pats lēni brauc, tas neglābs, ja būs frontāla sadursme.”
Agate norāda: “Cik daudz šādi gadījumi redzēti. Pats labākais, ka paši vecāki (ne vienmēr) piesprādzējušies, bet par bērniem vienalga. Un blaa blaa blaaa, ka pats spradzejas vaļā, viņam neērti utt. Vecāki vienkārši nemāk nospraust robežas.”
Kāds cits lietotājs raksta: “Mana meita uz šādu situāciju pajautāja, vai tai mammai savs bērns ir apnicis, ka grib viņu nogalināt. Ikdienā braucu daudz, bet savu šoku ķēru pagāšā gada vasarā, ka pa Jūrmalas šoseju brauca mašīna kurai bērns bija bagāžniekā un viņa pēda rēgojās pie aizmugurējās logu slotiņas. Pie skolas gaidot savus bērnus piebrauca sieviete kurai rokās zīdainis, sieviete pie stūres. Šeit laikam esmu pa policistiem uz ceļa, kas pàrbauda tiesības un jostas.”
Līva novērojusi, ka starp influenceriem attiecīgā problēma ir novērojama bieži: “Regulāri “influenceru” storijos redzami nepiesprādzēti vai nepareizi piesprādzēti bērni. Gribas pajautāt, vai tiešām viņiem nerūp viņu dzīvība.”
Kāda sieviete ar segvārdu @zivtinasjaunkumdze atzinīgi vērtē diskusijas autora rīcību: “Rīkojāties ļoti pareizi! Man arī bieži gribas teikt “sveši bērni”, bet tādu laikam nav. Ja esi cilvēks, tad svešu īsti nav. Ja kāds nesaprot, ka tā nav vienkārši piesiešanās ķeksīša pēc, tad šim indivīdam, droši vien nevajadzēja radīt bērnus, un nepieņemu nekādus attaisnojumus “vecākiem jau tāpat liela slodze, visādas atbildības, kurš tad var izsekot līdzi visām bērnu darbībām…”. Jabūt laikam radikāli riebīgai un jāsaka, ja pratāt radīt bērnus, tad pievērsieties arī turpmākajam procesam.”
Valsts policija atgādina, ka transportlīdzekļu vadītājiem un pasažieriem, kuru sēdvietas ir aprīkotas ar drošības jostām, braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu, kā arī par tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 30 līdz 70 eiro apmērā.