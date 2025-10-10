Foto. pexels.com/Cristiano Silva

Auns – Gunta un Raitis, Vēzis – Māra un Kārlis: kāds vārds piestāv katrai zodiaka zīmei? 0

kokteilis.lv
13:20, 10. oktobris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Saka, ka vārdi atspoguļo mūsu raksturu, bet vai tā ir? Šoreiz palīgā nāk ne tikai astroloģija, bet arī jaunākās tehnoloģijas – mākslīgais intelekts. Apvienojot zodiaka zīmju tradicionālos raksturojumus ar latviešu vārdu nozīmēm un skanējumu, radīts rotaļīgs vārdu horoskops, kas ļaus ieraudzīt sevi citā gaismā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās 4
Lasīt citas ziņas

Kāds vārds tev atbilst pēc tavas zodiaka zīmes?

Auns

Drosmīgajiem un uz rīcību orientētajiem Auniem patīk jauni izaicinājumi, un viņi reti sēž uz vietas – viņu entuziasms aizrauj arī citus. Viņi ir dzimuši līderi ar dedzīgu enerģiju.

CITI ŠOBRĪD LASA
Nesen ugunsgrēks, bet šodien – gāzes noplūde: nedienas kādā bērnudārzā Rīgā
Šā gada Nobela Miera prēmija piešķirta…
“Kļūsti Labāks” aicina jauniešus pilnveidot basketbola prasmes rudens brīvlaika treniņu sērijā

Sieviešu vārdi: Līga, kas simbolizē svētku prieku, un Gunta, kura ir apņēmības pilna.

Vīriešu vārdi: Artis, radošs un aktīvs, un Raitis, kas nozīmē “ātrs” – gluži kā Auna gars.

Vērsis

Stabilais, uzticamais Vērsis novērtē skaistumu, gardu maltīti un mājīgumu.

Sieviešu vārdi: Dace, kas izstaro siltumu un gudrību, un Zane, harmoniska un piezemēta.

Vīriešu vārdi: Andris, praktisks un uzticams, un Edgars, kas iemieso spēku un zemes stihiju.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Zivīm “Lexus”, Lauvām “Lamborghini”! Kurš auto ir piemērots jūsu zodiaka zīmei?
Vērsim kaķis, Strēlniekam mājas sesks! Kāds mājdzīvnieks ir piemērots katrai Zodiaka zīmei?
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.