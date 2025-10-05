Foto: Pexels.com

Auns nekad nekļūs vecs, bet vērsis rušināsies par dārzu. Kā katra zodiaka zīme dzīvo pensijas vecumā? 0

kokteilis.lv
16:31, 5. oktobris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Pensija nav tikai darba beigas, tas ir pilnīgi jauns dzīves posms ar savām iespējām un izaicinājumiem, jā, arī grūtībām. Katrs cilvēks to piedzīvo savā veidā: vieni kļūst mierīgāki un bauda ģimenes tuvumu, citi tieši pretēji – atrod sev jaunus hobijus un piepilda sapņus, kuri darba gados atlikti. Aplūkosim, kā katra zodiaka zīme, sasniedzot pensijas vecumu, jutīsies, uzvedīsies un organizēs savu ikdienu.

