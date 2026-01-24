Autovadītājiem jābūt piesardzīgiem, pārējiem – jāģērbjas silti. Laika prognoze sestdienai 0
Sestdien gaiss atdzisīs līdz -6…-11 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Dienā debesis palaikam skaidrosies un uzspīdēs saule, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš.
Rīgā dienā brīžiem skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens austrumu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs -7….-9 grādi.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi
Sestdienas rītā sniegs un apledojums vietām Kurzemē un valsts centrālajā daļā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi”.
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 44 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Saulkalnes līdz Lielvārdei, uz Bauskas šosejas (A7),Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Dalbei, kā arī Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem un no Apšupes krustojuma līdz Skrundai, Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Strazdei, autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11) posmā no Liepājas līdz Nīcai un valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.
Vēl uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Ventspils, Talsu, Liepājas, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Jēkabpils, Preiļu, Krāslavas, Gulbenes, Balvu, Alūksnes, Valkas, Valmieras, Cēsu un Limbažu apkārtnē.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.