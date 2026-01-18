Horoskopi no 19. līdz 25. janvārim. Šī nedēļa tev var kļūt par īstu pagrieziena punktu 0
Auns
Ir pienācis laiks pašrealizācijai un radošā potenciāla atklāšanai. Meklē jaunu pieeju savām problēmām, jaunu darbu. Bez žēlastības atsakies no visa novecojušā un nevajadzīgā. Nedēļas vidū iespējamas labas ziņas un jaunas perspektīvas karjerā. Brīvdienas veltī aktīvai atpūtai — dodies, piemēram, uz slidotavu.
Vērsis
Šī nedēļa var būt veiksmīga, ja spēsi saglabāt labu garastāvokli un ticību panākumiem. Zvaigznes iesaka uzmanīgi izturēties pret komplimentiem no cilvēkiem, ar kuriem tev ir darīšana darba jautājumos. Neļauj sev pārlieku atslābt un nepārej uz pārāk familiāru toni, to var izmantot pret tevi. Vispār, izvairies no neformālām attiecībām ar kolēģiem.
Dvīņi
Tev labi veicas gan personīgajā dzīvē, gan finanšu jomā. Savu enerģiju labāk virzi uz sen loloto sapņu piepildīšanu. Tagad ir īstais brīdis, kad ieceres var īstenoties. Viss liecina, ka stāvi uz lielu pārmaiņu sliekšņa. Iespējams, saņemsi laulības piedāvājumu.
Vēzis
Vēlams izstrādāt skaidru rīcības plānu visai nedēļai. Otrdiena ir labvēlīga ģimenes jautājumu risināšanai. Trešdiena darbā var būt saspringta, tāpēc labāk neplāno neko īpaši svarīgu. Pārdomā savas attiecības ar partneriem – nerēķinies, ka viņi bez ierunām piekritīs taviem lēmumiem.
Lauva
Šajās dienās vari sastapties gan ar problēmām, gan panākumiem vienlaikus, kas tevi samulsinās. Tomēr nav par ko uztraukties. Tu jau zini, kā risināt daudzas situācijas. Ceturtdien labāk neplāno nozīmīgas tikšanās vai pārrunas. Brīvdienās nāksies risināt radu problēmas.
Jaunava
Šonedēļ būsi tendēts uz lieku satraukumu un emocionalitāti, taču nepieciešama racionāla pieeja. Cenšoties uzlabot dzīvi, tu vari piemirst par ikdienas darbiem. Draugi var tevi nedaudz pievilt, taču neapvainojies, visādi gadās.
Svari
Iestājas labvēlīgs brīdis, lai koncentrētu spēkus un izdarītu strauju izrāvienu uz priekšu. Vislabāk, ja tas notiks ceturtdien. Nedēļas sākumā uz problēmām raugies ar humoru. Piektdienas tikšanās un pārrunas var pavērt jaunus apvāršņus. Svētdien labāk nerunā pārāk daudz.
Skorpions
Sagaidāma sarežģīta un atbildīga nedēļa, kas tomēr pavērs jaunas iespējas. Otrdien ņem iniciatīvu savās rokās, pieņem lēmumus ātri un pabeidz iesākto. Svētdien nevajadzētu pārāk aizstāvēt savu taisnību, nevainīgs strīds var pāraugt lielā konfliktā. Meklē kompromisu.
Strēlnieks
Šonedēļ tavas vēlmes, iespējams nonāks pretrunās ar realitāti. Galvenais uzdevums – pēc iespējas ātrāk noņemt rozā brilles. Trešdien tev var izteikt daudz komplimentu, bet ne visi būs patiesi. Sestdien atturies no pārsteidzīgiem lēmumiem.
Mežāzis
Šonedēļ nevajadzētu censties izdarīt varoņdarbus, to neviens nenovērtēs. Labāk pievērsies mazajiem, iekrājusies darbiņiem. Tevi var ieraut tikšanos, zvanu un papīru virpulī, iespējamas arī papildu rūpes saistībā ar organizatoriskiem jautājumiem.
Ūdensvīrs
Centies nepadoties sliktam garastāvoklim, pat ja uzkrīt problēmu lavīna. Darbā iespējamas krasas pārmaiņas, taču tās maz ietekmēs gala rezultātu. Ja izrādīsi interesi un aktivitāti, var parādīties ļoti daudzsološs projekts. Arī privātajā dzīvē šonedēļ iespējamas jaunas vēsmas.
Zivis
Šī nedēļa tev var kļūt par īstu pagrieziena punktu. Zvaigznes sola iespēju atrisināt vairākas ilgstošas problēmas, kas pēdējā laikā nomākušas tavu prātu. Veiksme stāv tev blakus, tāpēc nebaidies uzņemties iniciatīvu un darīt to, ko līdz šim atliki. Tu sajutīsi iedvesmu, vēlmi mainīt ierasto kārtību un pievērsties kam jaunam. Šī tieksme pēc pārmaiņām palīdzēs tev atklāt ko būtisku par sevi pašu.