Foto: Pexels

Horoskopi no 19. līdz 25. janvārim. Šī nedēļa tev var kļūt par īstu pagrieziena punktu 0

kokteilis.lv
14:52, 18. janvāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Auns

Ir pienācis laiks pašrealizācijai un radošā potenciāla atklāšanai. Meklē jaunu pieeju savām problēmām, jaunu darbu. Bez žēlastības atsakies no visa novecojušā un nevajadzīgā. Nedēļas vidū iespējamas labas ziņas un jaunas perspektīvas karjerā. Brīvdienas veltī aktīvai atpūtai — dodies, piemēram, uz slidotavu.

Vērsis

6 visilgāk kalpojošās automašīnu markas, kas populāras Latvijā. Ja tev ir šāds auto, nemaz neplāno pārdot!
Veselam
10 pazīmes, ka tev jau ir izdegšana vai drīzumā tā būs, ja neko dzīvē nemainīsi
Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Lasīt citas ziņas

Šī nedēļa var būt veiksmīga, ja spēsi saglabāt labu garastāvokli un ticību panākumiem. Zvaigznes iesaka uzmanīgi izturēties pret komplimentiem no cilvēkiem, ar kuriem tev ir darīšana darba jautājumos. Neļauj sev pārlieku atslābt un nepārej uz pārāk familiāru toni, to var izmantot pret tevi. Vispār, izvairies no neformālām attiecībām ar kolēģiem.

Dvīņi

Tev labi veicas gan personīgajā dzīvē, gan finanšu jomā. Savu enerģiju labāk virzi uz sen loloto sapņu piepildīšanu. Tagad ir īstais brīdis, kad ieceres var īstenoties. Viss liecina, ka stāvi uz lielu pārmaiņu sliekšņa. Iespējams, saņemsi laulības piedāvājumu.

Vēzis

CITI ŠOBRĪD LASA
Kremļa vecais triks nenostrādā – tā vietā baumas par Putina veselību tikai pieņemas spēkā
Kokteilis
Klāt Zilā pirmdiena, ko mēdz uzskatīt par gada skumjāko dienu: kas tā īsti ir, un kā ietekmē mūsu noskaņojumu?
Kokteilis
Ainars Mielavs ar īpašu ziņu liek saviem kvēlākajiem faniem aizraut elpu: “Pēc 6 gadu pārtraukuma…”

Vēlams izstrādāt skaidru rīcības plānu visai nedēļai. Otrdiena ir labvēlīga ģimenes jautājumu risināšanai. Trešdiena darbā var būt saspringta, tāpēc labāk neplāno neko īpaši svarīgu. Pārdomā savas attiecības ar partneriem – nerēķinies, ka viņi bez ierunām piekritīs taviem lēmumiem.

Lauva

Šajās dienās vari sastapties gan ar problēmām, gan panākumiem vienlaikus, kas tevi samulsinās. Tomēr nav par ko uztraukties. Tu jau zini, kā risināt daudzas situācijas. Ceturtdien labāk neplāno nozīmīgas tikšanās vai pārrunas. Brīvdienās nāksies risināt radu problēmas.

Jaunava

Šonedēļ būsi tendēts uz lieku satraukumu un emocionalitāti, taču nepieciešama racionāla pieeja. Cenšoties uzlabot dzīvi, tu vari piemirst par ikdienas darbiem. Draugi var tevi nedaudz pievilt, taču neapvainojies, visādi gadās.

Svari

Iestājas labvēlīgs brīdis, lai koncentrētu spēkus un izdarītu strauju izrāvienu uz priekšu. Vislabāk, ja tas notiks ceturtdien. Nedēļas sākumā uz problēmām raugies ar humoru. Piektdienas tikšanās un pārrunas var pavērt jaunus apvāršņus. Svētdien labāk nerunā pārāk daudz.

Skorpions

Sagaidāma sarežģīta un atbildīga nedēļa, kas tomēr pavērs jaunas iespējas. Otrdien ņem iniciatīvu savās rokās, pieņem lēmumus ātri un pabeidz iesākto. Svētdien nevajadzētu pārāk aizstāvēt savu taisnību, nevainīgs strīds var pāraugt lielā konfliktā. Meklē kompromisu.

Strēlnieks

Šonedēļ tavas vēlmes, iespējams nonāks pretrunās ar realitāti. Galvenais uzdevums – pēc iespējas ātrāk noņemt rozā brilles. Trešdien tev var izteikt daudz komplimentu, bet ne visi būs patiesi. Sestdien atturies no pārsteidzīgiem lēmumiem.

Mežāzis

Šonedēļ nevajadzētu censties izdarīt varoņdarbus, to neviens nenovērtēs. Labāk pievērsies mazajiem, iekrājusies darbiņiem. Tevi var ieraut tikšanos, zvanu un papīru virpulī, iespējamas arī papildu rūpes saistībā ar organizatoriskiem jautājumiem.

Ūdensvīrs

Centies nepadoties sliktam garastāvoklim, pat ja uzkrīt problēmu lavīna. Darbā iespējamas krasas pārmaiņas, taču tās maz ietekmēs gala rezultātu. Ja izrādīsi interesi un aktivitāti, var parādīties ļoti daudzsološs projekts. Arī privātajā dzīvē šonedēļ iespējamas jaunas vēsmas.

Zivis

Šī nedēļa tev var kļūt par īstu pagrieziena punktu. Zvaigznes sola iespēju atrisināt vairākas ilgstošas problēmas, kas pēdējā laikā nomākušas tavu prātu. Veiksme stāv tev blakus, tāpēc nebaidies uzņemties iniciatīvu un darīt to, ko līdz šim atliki. Tu sajutīsi iedvesmu, vēlmi mainīt ierasto kārtību un pievērsties kam jaunam. Šī tieksme pēc pārmaiņām palīdzēs tev atklāt ko būtisku par sevi pašu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Labākās un sliktākās zodiaka zīmes pie stūres – Dvīnim būs drošāk sēdēt pasažiera krēslā
Kokteilis
Šīs trīs zodiaka zīmes redz tev cauri: viņām piemīt īstas detektīva prasmes
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc romantiskuma: pirmās vietas karaliene – Zivis, bet pēdējā…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.