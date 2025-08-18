Auziņš: Kā var vinnēt viena eiro iepirkumu, ja tas maksā trīs – kā to var dabūt gatavu? 0
Stāsts par lielajiem iepirkumiem. Viens no tiem – pasažieru pārvadātāji reģionos cīnījās par tā saucamajām lotēm, skaidrs, ka cenas tika sistas lejā, lai varētu konkursu vinnēt. Realitātē izrādījās, ka par šo cenu nav iespējams pasūtījumu izpildīt – nav naudas pat, par ko samaksāt algas šoferiem. Situāciju šajā jomā ilustrē TV24 raidījums “Preses klubs”.
Komentāru sniedz Ivars Auziņš, uzņēmējs, aktieris: “Tur viss ir skaidrs. Pārvadājums vienkārši maksā vairāk vai arī pārvadājumu ir par daudz, ir kaut kas jāņem nost!”
“Abstrakti runājot – kā var vinnēt viena eiro iepirkumu, ja tas maksā trīs – kā to var dabūt gatavu? Visi zina, cik tas maksā! Tad ir jāmaina finansists!” acīmredzamo ilustrē Auziņš.
Viņš arī vērš uzmanību uz to, ka arī valsts puse, kas ir pieņēmusi šo konkursu, nav kārtīgi izvērtējusi pamatojumu iesniegtajiem dokumentiem – ir kādā laika periodā, piemēram, piecgadei uz priekšu, jāieliek plānā degvielas cenu izmaiņas un citas cenas, tad veidosies līkne, kurā jāiekļaujas.
“Nevar būt tā, ka atnāk divi čaļi un par eiro sola visu uztaisīt, un vinnē vienā rāvienā. Beigās paiet daži gadi, un nebrauc neviens autobuss,” tad iestājas situācija, kad šie biznesmeņi sāk šantažēt visus, lai maksā vairāk, un rezultātā cieš pasažieri, saka Auziņš.