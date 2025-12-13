Redžeps Tajips Erdogans
Redžeps Tajips Erdogans
Foto. Ludovic MARIN / AFP

“Putina kungs ļoti labi zina.” Erdogans izsaka brīdinājumu Ukrainai un Krievijai 0

LETA
14:27, 13. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Melnā jūra nedrīkst kļūt par Krievijas un Ukrainas “konfrontācijas zonu”, sestdien brīdināja Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans pēc tam, kad pēdējās nedēļās jūrā notikuši vairāki triecieni.

TV24
“ASV stratēģija izskatās pēc kara pieteikuma Eiropas Savienībai.” Britu eksperts par iespējamiem Trampa rīcības riskiem
TV24
Eksperts brīdina: Tā ir situācija, no kuras mēs neizvairīsimies. Latvijā, iespējams, sāks dedzināt atkritumus
Kokteilis
Ātrs psiholoģiskais tests: kura no virvēm, jūsuprāt, ir visgarākā? 5
“Melno jūru nevajadzētu uzskatīt par konfrontācijas zonu. Tas nenāktu par labu ne Krievijai, ne Ukrainai. Ikvienam ir vajadzīga droša kuģošana Melnajā jūrā,” oficiālā ziņu aģentūra “Anadolu” citēja Erdogana teikto žurnālistiem Turcijas prezidenta lidmašīnā.

Piektdien Kijiva un operators paziņoja, ka Krievijas gaisa triecienā cietis Turcijai piederošs kuģis Ukrainas Melnās jūras ostā Odesā.

Uzbrukums notika dažas stundas pēc tam, kad Erdogans par drošību Melnajā jūrā bija runājis ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Turkmenistānā notiekošā samita laikā.

Erdogana birojs informēja, ka divpusējās tikšanās laikā ar Putinu Erdogans bija aicinājis noslēgt “ierobežotu pamieru” attiecībā uz uzbrukumiem ostām un enerģētikas objektiem Krievijas un Ukrainas karā.

Lidmašīnā Erdogans sacīja, ka ar Putinu galvenokārt pārrunājis kara un miera centienus, ziņoja “Anadolu”.

“Tāpat kā visi citi dalībnieki, arī Putina kungs ļoti labi zina, kāda ir Turcijas nostāja šajā jautājumā,” viņš uzsvēra.

“Pēc šīs tikšanās ar Putinu ceram, ka mums būs iespēja apspriest miera plānu arī ar ASV prezidentu [Donaldu] Trampu,” viņš piebilda.

“Miers nav tālu, tas ir redzams,” pārliecību pauda Erdogans.

Turcija, kas centusies uzturēt attiecības gan ar Maskavu, gan Kijivu, kontrolē Bosfora šaurumu, kas ir nozīmīgs Ukrainas labības un Krievijas naftas pārvadājumiem uz Vidusjūru.

Pēdējo nedēļu laikā vairāki uzbrukumi Melnajā jūrā bijuši vērsti pret tankkuģiem, kas saistīti ar Krieviju. Ukraina paziņoja, ka daži no tiem ir bijuši tās veikti bezpilota lidaparātu uzbrukumi.

Tos asi kritizēja Ankara, kas saistībā ar uzbrukumiem Melnajā jūrā ir izsaukusi gan Krievijas, gan Ukrainas vēstniekus.

