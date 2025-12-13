Foto: EPA/Scanpix/LETA

“Zaudēja samaņu un atsita galvu pret skapīšiem.” Bauskas izglītības iestādē noticis nopietns incidents 0

20:13, 13. decembris 2025
Bauskas izglītības iestādē noticis nopietns incidents. 13 gadus vecs pusaudzis uzbrucis savam skolasbiedram, kurš ar gūtajām traumām nogādāts slimnīcā, vēsta “Bauskas Dzīve”.

Kā norāda informācijas sniedzēji, 5. decembrī Bauskas 2. vidusskolas sporta zāles ģērbtuvēs 13 gadus vecs skolēns uzbrucis savam vienaudzim no SOS Bērnu ciemata un sācis viņu žņaugt. Uzbrucējs trenējas cīņas sportā, tādēļ apkārt esošie bērni nespēja incidentu pārtraukt.

Kā raksta “Bauskas Dzīve”, cietušais zēns nokritis zemē un kļuvis bāls. Zaudējot samaņu, viņš kritis un atsitis galvu pret skapīšiem. Skolas medmāsa secinājusi, ka situāciju nav iespējams atrisināt uz vietas, un tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks notikušo komentējis formāli, aicinot situāciju lieki nedramatizēt.

Tikmēr vecāki pieprasa skaidrojumu par notikušo. Šobrīd nav informācijas, ka būtu ierosināta krimināllieta, taču atbildīgās institūcijas norāda, ka tiek strādāts pie situācijas izvērtēšanas un preventīvu pasākumu ieviešanas, lai šādi gadījumi nākotnē neatkārtotos.

