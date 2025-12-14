VIDEO. “Jau divas avārijas, bet ceļa tīrītāja neviena, ko jūs gaidāt?” Mārtiņš nikns par gauso darbu uz A9 1
Sniega un apledojuma dēļ visā Latvijā, izņemot Liepājas apkārtni, ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūrai LETA pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi”.
Sniegotos autoceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos ir iesaistītas 142 ziemas dienesta tehnikas vienības. Tomēr realitāte mazliet atšķiras. “Lustīgais blūmīzeris” mūziķis Mārtiņš Bergmanis sociālajos tīklos novērojis tieši pretējo – snieg, ceļi slideni, avārijas, bet ceļu uzturētājus nekur nemana.
“Cemme baiga! Kad jūs sākat darbu Latvijas Autoceļu Uzturētājs? Sniegs beidza snigt pirms stundas! Tagad ir 2:22 naktī! Esmu redzējis divas avārijas! Ko jūs gaidāt? Fūres brauc no ostas pa A9 šoseju teju, viena aiz otras. Pļura, sniega blāķi!
Neviena mašīna no jūsu kantora nav strādājusi! Esmu apbraucis Rīgas apvedcelu, nobraucis Rīga-Saldus un neviena censoņa!
Ko jūs gaidāt? Idiotisms! Satiksme ir nenormāla, bet jūs spriedelējat- moška nokusis? Nu, re, sāk te pie Saldus līt! Čučiet saldi! Fenomenāli jūs esat!”
Jau ziņots, ka Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1) visā posmā, uz Vidzemes šosejas (A2) visā posmā, uz Valmieras šosejas (A3) visā posmā, uz Rīgas apvedceļa no Salaspils līdz Baltezeram (A4) visā posmā, uz Rīgas apvedceļa no Salaspils līdz Babītei (A5) visā posmā, uz Daugavpils šosejas (A6) visā posmā, uz Bauskas šosejas (A7) no Rīgas līdz Dzimtmisai, kā arī uz Jelgavas šosejas (A8) visā posmā.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Mazblīdenes līdz Ciecerei, uz Ventspils šosejas (A10) no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, uz Rēzeknes šosejas (A12) visā posmā, uz autoceļa Grebņeva-Rēzekne-Daugavpils-Medumi (A13) visā posmā, uz Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā, uz Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā un uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) visā posmā.
Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Liepājas apkārtni.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt “Latvijas valsts ceļus”, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos “X” un “Facebook”.