Eiropas Padome beidzot pieņem likumu, kas būs milzīgi sāpīgs trieciens Krievijai

18:13, 13. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Eiropas Parlaments ir spēris vēsturisku soli, pieņemot likumu, kas paredz pilnīgu atteikšanos no Krievijas energoresursiem. Šis lēmums ne vien samazinās atkarību no agresorvalsts, bet arī ik mēnesi atņems miljardu eiro Krievijas kara budžetam. Par to sīkāk TV24 raidījumā “Dienas personība” stāsta Eiropas Parlamenta deputāte (JV) Inese Vaidere.

Tie Eiropas Padomes deputāti, kuri saprot, ko nozīmē karš Ukrainā un attiecības ar Krieviju, uzreiz atbalstīja likumprojektu par atteikšanos no Krievijas energoresursu produktiem. Viņuprāt, tas bija jāizdara jau vairākus gadus iepriekš. Tā kā procesā ir daudz iesaistīto pušu, Eiropas Komisijai tas prasījis daudz laika.

“210 miljardi eiro ir tik, cik Eiropas valstis ir samaksājušas Krievijai par šiem energoresursu produktiem kopš pilna mēroga kara sākuma. Un tas ir apmēram tāds pats naudas daudzums, ko Krievija ir ieguldījusi kara īstenošanā. Ar to, ka mēs pārtraucam šos maksājumus, mēs katru mēnesi paņemam nost apmēram miljardu no Krievijas ienākumiem par naftu un gāzi. Tas būs milzīgi sāpīgs trieciens Krievijas ekonomikai kara turpināšanai, par ko Krievija jau ir paudusi bažas,” stāsta Vaidere.

Deputāte skaidro, ka šis ir likums, nevis sankcijas. Ja sankciju īstenošanai vajadzīga vienprātība un tās jāatjauno ik pēc pusgada, tad likuma darbības termiņš nav ierobežots. Lai kas notiktu — likums turpina darboties.

Šis likums, kas paredz atteikšanos no Krievijas energoresursiem, pilnībā stāsies spēkā 2027. gada 30. septembrī.

