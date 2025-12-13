“Students uz rokas paprasīja 2000 eiro!” Ir labi zināt savu cenu, bet attiecīgais gadījums ne pa jokam pārsteidzis Edgaru 0
Tik daudz tiek runāts par algām, kādam tās ir nepiedodami mazas, citiem tieši pretēji – augstas. Brīdī, kad dodamies uz darba interviju tikai retais ir gatavs nosaukt patieso ciparu, kuru attiecīgajā amatā vēlētos nopelnīt.
Latvijā netiek runāts tikai par algas apmēru, bet arī citām lietām, kuras to var ietekmēt, piemēram, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) norāda, ka arī vecuma diskriminācija Latvijā kļuvusi redzamāka, jo sabiedrības novecošana un darbaspēka trūkums aktualizē jautājumu gan par jauniešu, gan senioru iespējām darba tirgū.
Pēdējo gadu aptaujas arī rādot, ka vecums ir visbiežāk pieminētais diskriminācijas iemesls.
Sociālo mediju platformā “Threads” Edgars dalās interesantā pieredzē, kurā sastapās ar cilvēku, kurš zinājis sava darba patieso cenu un nav kautrējies to nosaukt skaļi.
Edgars atceras, ka atbildējis: “Piedod, vecais. Bez zināšanām varu piedāvāt 800 eiro uz rokas. Ja gada laikā pierādīsi sevi – aiziesim arī līdz tiem diviem tūkstošiem.”
Viņš turpina sakot, ka toreiz jaunietī redzējis potenciālu, bet pārbaudes laikā nekas neesot liecinājis par zināšanu izrāvienu, kas pamatotu tik lielu algu.
Vīrietis piebilst, ka pēc pārbaudes laika viņu ceļi šķīrušies, taču vēl aizvien uzskata, ka jaunieši reizēm dzīvo paralēlā realitātē.
Marina gan oponē Edgara rakstīto un liek iedomāties sevi jaunā puiša vietā: “Pamēģiniet paskatīties no viņa skatu punkta – empatizējiet viņam – viņš ir jauns, viņam gribās ēst trīs reizes dienā, maksāt par dzīvokli, ārstēt zobus un dažreiz aiziet uz teātri, nesakot par drēbēm un kaut minimālu ceļošanu. Nav iespējams izdzīvot ar 800 eiro.”
Sieviete norāda, ka, viņasprāt, nav jēgas tērēt savu laiku un resursus par šādu summu, jo 2025. gadā ar šādu atalgojumu izdzīvot nav iespējams.
Tāpat viņa uzsver, ka tas nav tikai par prasmēm, bet gan par cieņpilnu novērtēšanu – par laika un resursu ieguldījumu.
Savukārt kāda cita sieviete diskusijā norāda, ka šis stāsts vairāk ir par darba efektivitāti: “Šis ir tas, ko es vakar rakstīju vienā komentārā – paaugstinājumus un algas pielikumus nedod par to, ka dari savu darbu, saskaņā ar amata aprakstu, 8 stundas dienā. Tos dod par inciatīvu un vēlmi darīt labāk, efektīvāk, inovatīvāk.”
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka no 2026 gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no 740 eiro līdz 780 eiro.
