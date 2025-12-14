Sergejs Lavrovs vizītē Nikaragvā
Sergejs Lavrovs vizītē Nikaragvā
Foto. AP Photo/Eraldo Peres) XEP209

Lavrovs draud Somijai un Zviedrijai ar Ukrainas likteni: Krievijas 1997. gada prasības NATO joprojām ir spēkā 0

LA.LV
9:23, 14. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas Ārlietu ministrijas vadītājs skaidri norādīja, ka Kremlis ir pret jebkurādām kaimiņattiecībām ar NATO valstīm, sākot iebiedēt Zviedriju un Somiju ar Ukrainas likteni, raksta dialog.ua.

Kokteilis
FOTO. Dzemdībās nošķirti dvīņi? Atklāts, ka mūsu Saeimā strādā divi pilnīgi identiski deputāti
TV24
Eiropas Padome beidzot pieņem likumu, kas būs milzīgi sāpīgs trieciens Krievijai
RAKSTA REDAKTORS
“Nogurums ir milzīgs.” Reinis vairākas stundas dienā pavada ceļā uz un no darba. Valsts darba inspekcija atklāj, kas viņam par to pienākas
Lasīt citas ziņas

14. decembrī Sergejs Lavrovs savā paziņojumā skaidri norādīja Somijai un Zviedrijai, ar kādiem draudiem viņi saskaras. Ukrainas 365 Telegram kanāls citēja Iltu Sanomatu, kas publicēja Krievijas ārlietu ministra vārdus.

Ministrs atgādināja Krievijas prasības NATO no 1997. gada, kurās tā pieprasīja, lai alianse nepaplašinās, nepieņem Ukrainu savās rindās un nebāzē militārās vienības ārpus valstīm, kurās tās jau pastāv.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Jau divas avārijas, bet ceļa tīrītāja neviena, ko jūs gaidāt?” Mārtiņš nikns par gauso darbu uz A9
No 36 līdz 150 eiro par MWh: kāpēc pie mums šogad tādi elektroenerģijas cenu lēcieni?
“Vienam uz ratiem mikroviļņu krāsns, otram – saliekamā gulta.” Pasažieri dalās trakulīgajās pieredzēs sabiedriskajā transportā

“Tas nozīmē, ka Krievijas prasības attiecas ne tikai uz Ukrainu, bet arī uz Somiju un Zviedriju (jaunpienācējiem, kas pievienojās NATO 2023. un 2024. gadā), visām Krievijas kaimiņvalstīm, kas pievienojās NATO pēc 1997. gada,” brīdināja Krievijas Federācijas galvenais diplomāts.

Lavrovs ar savu paziņojumu skaidri norādīja, ka Ukraina neizpildīja Krievijas prasības un viss beidzās ar karu, laiks rādīs, kā tas beigsies pārējiem, iespējams, Ukrainas scenārijs.

Patiesībā Lavrovs mēģināja pārcelt atbildību par karu Ukrainā uz NATO un, protams, meloja, jo Krimas aneksijas, iebrukuma Donbasā un pēc tam visas Ukrainas iemesli ir Krievijas un īpaši Vladimira Putina plēsīgajās, imperiālistiskās interesēs, kā arī nesodāmībā, stulbumā un nekontrolētā agresijā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Eiropas Padome beidzot pieņem likumu, kas būs milzīgi sāpīgs trieciens Krievijai
Putinam starptautiskā pasākumā sapinas mēle: apsveikums izvēršas par izgāšanos
“Kauju intensitāte pārsniedz nozares spējas.” Krievijā briest nopietna krīze
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.