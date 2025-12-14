Lavrovs draud Somijai un Zviedrijai ar Ukrainas likteni: Krievijas 1997. gada prasības NATO joprojām ir spēkā 0
Krievijas Ārlietu ministrijas vadītājs skaidri norādīja, ka Kremlis ir pret jebkurādām kaimiņattiecībām ar NATO valstīm, sākot iebiedēt Zviedriju un Somiju ar Ukrainas likteni, raksta dialog.ua.
14. decembrī Sergejs Lavrovs savā paziņojumā skaidri norādīja Somijai un Zviedrijai, ar kādiem draudiem viņi saskaras. Ukrainas 365 Telegram kanāls citēja Iltu Sanomatu, kas publicēja Krievijas ārlietu ministra vārdus.
Ministrs atgādināja Krievijas prasības NATO no 1997. gada, kurās tā pieprasīja, lai alianse nepaplašinās, nepieņem Ukrainu savās rindās un nebāzē militārās vienības ārpus valstīm, kurās tās jau pastāv.
“Tas nozīmē, ka Krievijas prasības attiecas ne tikai uz Ukrainu, bet arī uz Somiju un Zviedriju (jaunpienācējiem, kas pievienojās NATO 2023. un 2024. gadā), visām Krievijas kaimiņvalstīm, kas pievienojās NATO pēc 1997. gada,” brīdināja Krievijas Federācijas galvenais diplomāts.
Lavrovs ar savu paziņojumu skaidri norādīja, ka Ukraina neizpildīja Krievijas prasības un viss beidzās ar karu, laiks rādīs, kā tas beigsies pārējiem, iespējams, Ukrainas scenārijs.
Patiesībā Lavrovs mēģināja pārcelt atbildību par karu Ukrainā uz NATO un, protams, meloja, jo Krimas aneksijas, iebrukuma Donbasā un pēc tam visas Ukrainas iemesli ir Krievijas un īpaši Vladimira Putina plēsīgajās, imperiālistiskās interesēs, kā arī nesodāmībā, stulbumā un nekontrolētā agresijā.