Balvu zaļumballē uzbrukuši vietējiem, dauzījuši pudeles un draudējuši nogriezt galvas. Valsts policijas attieksme – nožēlojama







Balvos zaļumballes laikā svešinieki uzbrukuši vietējiem iedzīvotājiem. Situši visus, kas trāpījušies ceļā. Aculiecinieki nepatīkami pārsteigti par Valsts policijas attieksmi – likumsargi uzbrucējiem esot pabraukuši garām.

13. augustā Balvu estrādē ļaudis priecājušies zaļumballē. Bijis labs noskaņojums un neviens neesot pat domājis, ka rīta gaisma nelielajā Latgales pilsētā uzausīs ar ziņām par nežēlīgiem uzbrukumiem netālu no deju plača. Kopumā cietuši seši cilvēki, viens no tiem pēc traumas tā arī neesot nācis pie samaņas. Viņš steidzami nogādāts medicīnas iestādē. Šodien Balvos baumo, ka šis cilvēks nav izdzīvojis. Oficiāla apstiprinājuma šīm ziņām gan neesot.

Vietējiem iedzīvotājiem uzbrucis agresīvi noskaņots svešinieku bars. Divi sitēju kompānijā neesot bijuši vecāki par 16 gadiem. Vienam ap 18 gadiem, pārējie izskatījušies pilngadīgi, ap gadiem 30–40 , kopumā 6 vai 7 cilvēki, tā portālam LA.LV stāsta aculiecinieks, kurš vēlējās palikt anonīms.

“Teikšu, kā man lika policijā – īsi un kodolīgi. Viņi pagāja man garām, čomus sasita, pagāja vēl tālāk un sasita vēl cilvēkus, pēc tam atgriezās, sasita vēl vienu un aizbēga prom.”

Kopumā cietuši seši Balvu iedzīvotāji.

Balvu iedzīvotājai Dainai Loginai šajā uzbrukumā cietuši vairāki pazīstami cilvēki. Sieviete uzsākusi savu, privāto izmeklēšanu. Aptaujājusi lieciniekus un noskaidrojusi, ka svešinieki vienam no cietušajiem uzbrukuši pēc jautājuma, kas saistīts ar pīpēšanu. Cilvēks pat neesot paspējis atbildēt, bet jau saņēmis sitienus.

“Stāstīja, ka viņi pudeles dauzījuši, pie rīklēm “likuši”, bļāvuši, ka nogriezīšot galvu. Liecinieki centās darīt, ko spēj, bet arī viņeim nāca virsū…kurš tad gribēs, lai viņu nospārda līdz beigām. Zvērība tur bija traka, pēc visa stāstītā, ko tur cilvēki stāsta.”, uztraukusies Daina.

Aculiecinieks stāsta, ka uzbrucēju bars vairākas stundas esot atpūties pie spēļu zāles “Džokeris”.

“Viņi nebija skaidrā, es domāju, lietojuši kaut kādas narkotikas. Tas nebija alkohols. Es esmu redzējis, ko dara cilvēki, kuri lietojuši alkoholu. Vispār pirmo reizi aizbraucu uz zaļumballi un kā šoferis. Es pat nebiju atpūsties. Tagad bail iedomāties, kā tur meitenēm vienām staigāt. “

Kamēr uzbrucēji situši visus, kas trāpās ceļā, aculiecinieki saukuši policiju.

“Valsts policija piebrauca, apstājās, tad aizbrauca garām tam cilvēkam, kas piekauts uz bruģa gulēja un aizbrauca projām. Pēc piecām minūtēm atgriezās pie tiem cilvēkiem, apskatījās to vietu un tad prasīja, vai ir kāds, kas rakstīs iesniegumu. Mēs teicām, ka nezinām, ko rakstīt, jo nezinām, kas ir tie uzbrucēji. Vienam no cietušajiem ir lauzts deguns, viens ar ātro palīdzību aizvests uz slimnīcu, divus aizveda policija sniegt liecību vai ko. Vienam nebija nopietnas traumas, viņš aizbrauca uz darbu. Mēs nezinām, kas viņi biji. Tā runā, ka tie bijuši kaut kādi strādnieki, bet nevarēja būt viņi visi strādnieki. Pilsētā runā, ka viens no viņiem nesen no kolonijas iznācis. Es viņus nepazīstu, nebiju nevienu no viņiem redzējis. Balvi nav tik liela pilsēta, lai viens otru nepazītu. “

Arī Daina noskaidrojusi, ka atbraukusī policija neesot konfliktā iesaistījusies.

“Viņi vispār neko nedarīja. Viņi pat iesniegumus nepaņēma. Teica, ja gribot iesniegumus rakstīt, lai ejot un rakstot. Un atbrauca viņi vēlu. Labi, tur izsaukumi, vai kas tur pa vidu, bet, kad atbrauca, viņi varēja kaut ko darīt. Tie uzbrucēji uzvedās kā mežoņi, viņi neskatījās ne uz to, ko sit, ne, kur sit, ne, kā sit. “

Policija uz karstām pēdām uzbrucējus neaizturēja, netika veiktas arī analīzes, lai noskaidrotu, vai agresori lietojuši kādas neatļautas vielas. Nav zināms, kāpēc bars atradies Balvos un kāds bijis viņu mērķis, uzbrūkot cilvēkiem.

“Droši es vairs te nevar justies, jo nevar zināt, vai viņi atkal var ierasties, lai pastrādātu kādus varoņdarbus. Un kam prasīt palīdzību? Man komentāros Facebook atbildēja Balvu policijas darbiniece un tas, ko viņa rakstīja bija dīvaini. Sanāk tā, ka mums pašiem jāņem rokās bitas un jāsitas pretim! Policijai tas neesot jādara. Kurš tad grib to sasisto pudeli kaklā, ja tie uzbrucēji nav adekvāti, turklāt viņi ir barā? “ sašutusi Daina.

Portāls LA.LV pagaidām vēl nav saņēmis atbildi no Valsts policijas par notikušo Balvos.