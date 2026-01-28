Bauda ikrus un ignorē saistības! Kādas influenceres parāds nu pārvērties par vairāk nekā 40 000 eiro parādsaistībām 0
Vai esat dzirdējuši par influenceri Aiju Nagli? Viņai sociālajos medijos ir prāvs sekotāju pulks – “Facebook” ap 17 000 cilvēku, bet “Instagram” – vairāk nekā 25 000 sekotāju. Taču piemērs, ko viņa kā uzņēmēja rāda sabiedrībai, gan ne tuvu nav pozitīvs un arī pašas maciņam nodarīs būtiskus zaudējumus.
Materiālu par šo tēmu sagatavojis Jānis Riņķis, pētnieciskās aģentūras “Wall Media Group” žurnālists. Turpinājumā viņa rakstītais.
Pazīstamās influenceres Aijas Nagles vadītais uzņēmums SIA “6. septembris” par 18 530 eiro parāda neatdošanu iekūlies maksātnespējas procesā. Tas tapis zināms no Rīgas rajona tiesas sprieduma, kas izsludināts 2026. gada 6. janvārī. Taču arī tas vēl nav viss. Kreditors plāno no Nagles vadītā uzņēmuma kopumā piedzīt 42911,50 eiro, jo tā pārstāvji ir pārliecināti, ka radīti zaudējumi arī saistībā ar auto nomas līgumu.
Tiesā pret Nagles uzņēmumu vērsies SIA “envers one”, kas 2023. gada augustā SIA “6. septembris” aizdevis 20 000 eiro. Neskatoties uz to, ka procentu likme bijusi niecīga (tikai 3% par visu aizdevuma termiņu kopumā), divos gados, kuru laikā parāds bija jādzēš, pazīstamās influenceres uzņēmums spējis atgriezt vien 3700 eiro.
Nauda aizdota reklāmas biznesam
No tiesas dokumentiem izriet, ka sākotnēji Nagle savu parādu atzinusi, apstiprinot to kreditoram divās e-pasta vēstulēs, kurās apgalvo, ka gatavojas to atmaksāt un gatava meklēt risinājumus. Taču tikai dažas dienas vēlāk, 2025. gada 26. novembrī, sava uzņēmuma vārdā influencere atbild SIA “envers one” valdes priekšsēdētājam Vladislavam Dovoreckim, ka “minētais aizdevums bija investīciju līgums, kas tika paredzēts saimnieciskās darbības attīstībai, un to izsniedzot aizdevējs cerēja to atgūt vienīgi, ja SIA 6. SEPTEMBRIS attīstīs darbības veidu – kazu salona darbību. Taču darbība bija neveiksmīga [red. – pēdiņās ir precīzs citāts no vēstulēm, saglabājot arī gramatikas kļūdas].”
Šādas vienošanās faktu, viņasprāt, apstiprinot tas, ka kreditors līguma laikā neesot pieprasījis aizdevuma atmaksu, kā arī neesot prasījis jebkādu nodrošinājumu. Tādēļ arī prasība neesot pamatota.
Atbildot uz uzdotajiem jautājumiem, pati Aija Nagle notikušo skaidro šādi: “Vēlos uzsvērt, ka šī ir ierasta komerctiesiska situācija, kādas uzņēmējdarbībā mēdz rasties, un tajā nav nekā sensacionāla. Ar šo jautājumu šobrīd nodarbojas mans advokāts, un saistībā ar to es par šo tēmu neplānoju sniegt nekādus komentārus.”
Savukārt SIA “envers one” valdes priekšsēdētājs Vladislavs Dovoreckis uzskata, ka Naglei nav taisnība: “Faktiski tika aizdoti apgrozāmie līdzekļi, kurus mēs Nagles uzņēmumam arī atprasām. Tāda ir mūsu pozīcija.” Viņa teikto netieši apstiprina arī “Lursoft” datubāzē publiski pieejamie dati, no kuriem izriet, ka SIA “6. septembris” savu struktūrvienību ar nosaukumu “KĀZU SALONS “6. SEPTEMBRIS”” likvidējis 2023. gada 25. jūlijā. Savukārt maksātnespējas pieteikumā un tiesas spriedumā teikts, ka aizdevuma līgums ar SIA “envers one” noslēgts 8. augustā – trīs nedēļas vēlāk.
“Mēs zinām, ka uzņēmums gandrīz divus gadus nodarbojas ar kaut ko pilnīgi citu, proti, reklāmas pakalpojumu, sniegšanu. Taču mūs šis jautājums neinteresē. Mēs nolēmām vērsties tiesā ar maksātnespējas pieteikumu, jo parāds nav atgriezts,” saka SIA “envers one” vadītājs, kuram piekrīt arī uzņēmuma pārstāvis tiesā.
Maksātnespējas priekšvakarā reklamē ikrus
Jāpiezīmē, ka uz Rīgas rajona tiesas sēdi, kura tika nozīmēta 2025. gada 23. decembrī, Aija Nagle tā arī neieradās un SIA “6. septembris” vārdā tiesai nekādus paskaidrojumus nesniedza. Taču tas nekļuva par iemeslu, lai tiesas sēdi atliktu vai pārceltu. Sēde notika bez atbildētāja pārstāvju klātbūtnes.
Interesanti, ka tikai dažas dienas pirms tiesas sēdes Aijas Nagles sociālo tīklu profili bija optimisma pilni. Tajos bija redzams, kā viņa tiekas ar kādu advokātu, Rīgas domes deputāti Jūliju Stepaņenko, kā arī, saģērbusies smalkā kažokā, reklamē mazumtirgotāja “MIX Markt” veikalu Daugavpilī, ēdot pie tā ikrus.
Kaut arī influencere nenosauca sava juridiskā padomdevēja vārdu, taču tiesa viņas paustajiem argumentiem elektroniskajās sarakstēs nepiekrita, tāpēc maksātnespējas pieteikumu tomēr nolēma apmierināt. Tagad uzņēmumam nozīmēts administrators Reno Tumens, pie kura līdz 2026. gada 9. februārim var vērsties arī citi kreditori, kuriem varētu būt radušās finansiālas pretenzijas saistībā ar SIA “6. septembris” darbību.
Nemaksā arī par auto
Jau tagad skaidrs, ka viens no uzņēmumiem, kas maksātnespējas procesa ietvaros vērsīsies pie administratora, būs tas pats SIA “envers one”, jo bez aizdevuma summas 18 530 eiro apmērā uzņēmumam ir vēl pretenzijas saistībā ar zaudējumiem, kas radušies sakarā ar transportlīdzekļa BMW X4 xDrive20i nomu 24381,50 eiro apmērā, kurus kreditors plāno piedzīt no SIA “6. septembris” maksātnespējas procesā.
“Ar Aiju bija vienošanās, ka viņa maksās auto nomas maksu par 60 mēnešiem. Diemžēl viņa savas saistības nepildīja, veicot vien 20 maksājumus, un automašīnu nācās atsavināt. Taču uzņēmumam tie ir zaudējumi,” savu sašutumu par radušos situāciju pauž Vladislavs Dovoreckis, turpinot, ka “arī par pamata parāda summu, saistībā ar kuru vērsāmies tiesā, ir jāteic tā. Ļoti apsveicams fakts, ka Aija nolēma doties politikā. Taču iznāca tā, ka, tieši sākoties priekšvēlēšanu kampaņai, 2025. gada sākumā, pilnībā apstājās arī maksājumi saistībā ar SIA “6. septembris” izsniegto aizdevumu. Tad mēs arī sākām uzdot jautājumus, kas notiks ar kopējo parāda summu?!”
Gatavojoties 2025. gada pašvaldību vēlēšanām, Aija Nagle tik tiešām startēja no Daugavpils mēra Andreja Elksniņa vadītās partijas “Sarauj, Latgale!”. Gada pirmajā pusē influencere publiski sprieda par daudziem ekonomiskajiem jautājumiem Rēzeknē un Latgalē kopumā. Mediji vēstīja, ka savās intervijās un uzrunās aicināja īpaši izvērtēt to personību lomu, kuras tuvākajos gados lems par ievērojamajiem līdzekļiem, kas tiks novirzīti Latgales reģionam.
Taču tāda laikam ir politika. Man bija svarīgāk, lai viņa pati apmaksā arī vairākus administratīvo pārkāpumu sodus par nomā esošu automašīnu, ko regulāri saņēmām uz uzņēmumu SIA “envers one” (kopā 17 par 20 mēnešiem). Arī uzņēmuma auto atprasījām tikai pēc tam, kad nomas maksājumi tika kavēti trīs mēnešus pēc kārtas. Tagad es vismaz saprotu, no kurienes tie sodi saradušies,” stāsta Dovoreckis.
Nesen ifluenceres profilā publicēts kādas autoskolas reklāmas video, kurā viņa turpat vai lepojas ar to, ka nav spējusi nokārtot testa eksāmenu. Diemžēl video vairs nav apskatāms, taču viņš tagad atzīst, ka pieļāvis kļūdu, nododot tik dārgu auto šāda braucēja rokās.
Vai parāds būs jāatdod?
To, ka Dovorecka vadītais uzņēmums no SIA “6. septembris” mēģinās piedzīt arī zaudējumus, kas radušies saistībā ar automašīnas nomu, apstiprināja arī SIA “envers one” advokāts. “Prasību par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar auto, mēs neiekļāvām maksātnespējas pieteikumā tiesai, jo plānojam šos zaudējumus piedzīt, vēršoties pie administratora. Faktiskā summa, ko prasām no Aijas Nagles uzņēmuma ir 42911,50 eiro,” norāda Artūrs Marģevičs.
Vaicāta par to, kā uzņēmuma maksātnespējas gadījumos parasti rīkojas nozīmētie administratori, tiesību zinātņu doktore Gundega Miķelsone, kura vienlaikus ir arī maksātnespējas administratore, Latvijā spēkā esošās normas skaidro šādi: “Noteikti jāņem vērā, ka uzņēmumu parādi nekādā gadījumā “nenorakstās”. Administrators vispirms apkopo iesniegtos kreditoru prasījumus, nosaka parādnieka pārstāvjus, pieprasa no viņiem dokumentus, informāciju, uzņēmuma mantu, ja tāda ir. Pēc tam administrators izzina, vai uzņēmumam kāds ir parādā, un, ja ir, tad piedzen parādus no tiem.
Vienlaikus administrators vērtē – vai parādnieka pārstāvis vai pārstāvji, kas visbiežāk ir bijušie valdes locekļi, gadījumā nav veikuši prettiesiskas darbības. Piemēram, prettiesiski iztērēta uzņēmumam piederoša nauda, citādi izšķērdēta uzņēmuma manta, noslēgti uzņēmumam neizdevīgi darījumi. Ja administrators uzskata, ka parādnieka pārstāvis veicis prettiesiskas darbības, tad atkarībā no šo darbību rakstura administrators vēršas tiesā vai Valsts policijā. Kad visas likumā paredzētās darbības izdarītas, tostarp atgūta nauda, administrators naudu sadala Maksātnespējas likuma 118. pantā noteiktajā kārtībā. Jebkurā gadījumā administrators informē kreditorus par procesa gaitu, un, ja kreditori kaut kam nepiekrīt, viņi var izteikt savus iebildumus, un, ja administrators uzskata tos par pamatotiem, šie iebildumi tiek ņemti vērā.”
Atspoguļotā informācija balstīta uz tiesas materiāliem un abu procesā iesaistīto pušu viedokļiem.