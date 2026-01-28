Kaspars Daugaviņš: “Jebkurš no olimpisko spēļu komandas ir pelnījis nest karogu, bet reti kuram tas tiek uzticēts” 0
Visi Latvijas sportisti olimpiskajās spēlēs ir pelnījuši nest karogu atklāšanas ceremonijā, taču tikai retajam tas arī tiek uzticēts, sarunā ar žurnālistiem secināja Latvijas hokejists Kaspars Daugaviņš, kurš būs viens no karognesējiem gaidāmajās Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs.
Jau ziņots, ka Daugaviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane būs Latvijas delegācijas karognesēji Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā.
“Tas ir patīkams pagodinājums, bet tajā pašā laikā tā arī ir atbildība. Jebkurš no olimpisko spēļu komandas ir pelnījis nest karogu, bet reti kuram tas tiek uzticēts. Sportista karjerā tas varētu būt pats īpašākais brīdis, ja neskaita pašas sacensības,” teica Daugaviņš.
Viņš šo sezonu sāka Latvijas klubā “Mogo”/RSU, taču novembra vidū pievienojās Vācijas pēc spēka otrās līgas komandai Kaseles “Huskies”.
“Dotajā brīdī pat negribas domāt par klubu, jo visa uzmanība ir uz olimpiskajām spēlēm. Esmu labi sagatavojies fiziski, hokejs ir ātrs un agresīvs, arī haotisks. Tas pats gan jau būs arī Olimpiādē, jo tie būs mazie laukumi, kuros jāpieņem ātri lēmumi. Esmu cīņas spara un enerģijas pilns,” stāstīja Latvijas hokejists.
“No rītdienas sākam slidot, tie kuri jau ir ieradušies. Doma ir tāda, ka tie, kas ir mājās, var nākt un trenēties. Laikam pagaidām esam četri, bet gaidām arī pārējos cīkstoņus, un no pirmdienas būs nopietnāks treniņprocess,” viņš turpināja.
Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvā iekļauti seši šobrīd Nacionālajā hokeja līgā (NHL) spēlējoši hokejisti, un ārpus sastāva vēl paliks savainotais Rodrigo Ābols. Daugaviņš izcēla, ka šī būs iespēja sevi parādīt arī pārējiem Latvijas valstsvienības spēlētājiem.
“Ļoti žēl, ka Rodrigo [Ābols] satraumējās, viņš ir ļoti svarīgs spēlētājs. Ir mums labi hokejisti, uz doto brīdi NHL ir septiņi, bet sastāvā lielākā daļa ir uzspēlējusi kādu maču vai ir draftēti. Praktiski visiem ir saistība ar NHL, tas ir patīkami. Tagad ir laiks pierādīt sevi tiem, kuri vēl nav debitējuši NHL,” piebilda Daugaviņš.
Medijos vairākkārt izskanējusi informācija, ka Milānā aizkavējusies ledus halles būvniecība, bet Daugaviņš atklāja, ka nesekojot līdzi tam, nosaucot to vienkārši par spekulācijām.
“Šajos lielajos pasākumos vienmēr ir kāda aizķeršanās, bet vienmēr viss tiek izdarīts. Es pat nevaru iedomāties, kas tagad notiktu, ja nespēlētu NHL hokejisti, un to, kā turnīrs notiktu, kādas sankcijas būtu, tāpēc vienmēr viss tiek izdarīts. Mēs cenšamies izdarīt tā, lai nedomātu par niansēm,” teica hokejists.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.