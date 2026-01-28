Labas ziņas visiem “Rīgas ūdens” klientiem – aukstā janvāra dēļ gaidāmas būtiskas izmaiņas 0
Pašvaldības SIA “Rīgas ūdens” līdz maijam nepiemēros soda procentus par kavētiem maksājumiem, aģentūru LETA informēja uzņēmuma Komunikācijas daļa.
Lēmums līdz 30. aprīlim apturēt kavējuma maksas aprēķināšanu par ūdenssaimniecības pakalpojumu novēlotiem norēķiniem pieņemts, izprotot sarežģīto situāciju saistībā ar mājsaimniecību komunālo maksājumu pieaugumu auksto laikapstākļu ietekmē par siltumenerģiju.
“Rīgas ūdens” lēmums attiecas uz daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotājiem par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem no šā gada 1. janvāra. Vienlaikus uzņēmums aicina iedzīvotājus iespēju robežās savlaicīgi norēķināties par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, lai ilgstoši neveidotos parādsaistības.
Tāpat uzņēmuma valde, lemjot par šāda pagaidu risinājuma piemērošanu, ir pieņēmusi lēmumu aprīlī izvērtēt situāciju un maksājumu disciplīnu, lai lemtu par iespēju pagarināt nokavējuma maksas procentu nepiemērošanu arī turpmākajos mēnešos.
Jau ziņots, ka “Rīgas ūdens” apgrozījums 2024. bija 76,336 miljoni eiro, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2023. gadā. Aktīvu pārvērtēšanas dēļ uzņēmums strādāja ar zaudējumiem 18,275 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai 2023. gadā, liecina kompānijas publiskotā informācija.
“Rīgas ūdens” nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās – Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.
Kā ziņots, Rīgas pašvaldības izpilddirektors Jānis Lange aicināja pašvaldības uzņēmumus soda procentus par nokavētiem maksājumiem nepiemērot līdz apkures sezonas beigām.
Tas tiek darīts, jo janvārī piedzīvota zema gaisa temperatūra un straujš siltumenerģijas patēriņa pieaugums.
Rīgā siltumenerģijas patēriņš janvārī varētu pieaugt par 59%, prognozēja “Rīgas siltums”. Uzņēmumā norāda, ka šī gada janvāris būs aukstākais janvāris pēdējo 15 gadu laikā un otrs aukstākais janvāris uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.