Ķīna ir atradusi vēl vienu veidu, kā apiet sankcijas un palīdzēt Krievijai karā pret Ukrainu 0
Laikraksts “The Telegraph” ziņo, ka Ķīna ir kļuvusi par būtisku Krievijas militārās ražošanas partneri, piegādājot tai tehnoloģijas un rūpniecisko aprīkojumu, kas nepieciešams mūsdienīgu raķešu ražošanai. Starp šīm piegādēm ir arī aprīkojums hiperskaņas balistisko raķešu “Orešņik” ražošanai.
Saskaņā ar publikāciju Pekina nodeva Maskavai tehnoloģijas un darbgaldus vairāk nekā 10,3 miljardu dolāru vērtībā, kas tiek izmantoti ieroču ražošanā, tostarp stratēģiskajos aizsardzības uzņēmumos.
Galveno lomu spēlēja ķīniešu datorvadāma vertikālā virpa. Tieši šo virpu Ukrainas izlūkdienesti atklāja Votkinskas rūpnīcā, kurā ražo starpkontinentālās ballistiskās raķetes “Orešņik”, “Iskander-M” un “Topol-M”.
Šī iekārta ļauj veikt augstas precizitātes metālapstrādi un tiek izmantota ballistisko raķešu korpusu izgatavošanai. Bez tās masveida ražošana vienkārši nav iespējama.
Pirmajos trīs kara gados Ķīna piegādāja Krievijai šādus darbgaldus vismaz 3,1 miljarda dolāru vērtībā.
Ķīna apbruņo Krievijas armiju visās jomās
“The Telegraph” veiktā izmeklēšana atklāj, ka Ķīnas palīdzība neaprobežojas tikai ar darbgaldiem. Ķīnieši sūta Krievijai mikroshēmas un atmiņas plates 4,9 miljardu dolāru vērtībā, ko izmanto raķetēs un iznīcinātājos.
Gultņi, kas ir būtiski aviācijai un smagajam aprīkojumam. Pjezoelektriskie kristāli radaru un elektroniskās karadarbības sistēmām, optiskie tēmēkļi un mēriekārtas ieroču testēšanai. Dažas no šīm piegādēm tika veiktas tieši, citas – izmantojot sarežģītas shēmas, kas maskēja gala saņēmēju.
Visas šīs preču kategorijas ir iekļautas sankciju sarakstos. Tomēr Ķīna turpina tās piegādāt, faktiski apejot starptautiskos ierobežojumus.
Pēc speciālistu domām, Krievijas rūpnīcas ir stipri novecojušas un nespējīgas patstāvīgi ražot modernus ieročus.