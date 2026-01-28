Kristaps Klauss: Mēs paši ar savu uzvedību dzenam augšā cenas 0

LA.LV
19:32, 28. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” norādīja, ka cilvēki paši ar savu uzvedību dzen augšā cenas un aicināja pircējus saglabāt mieru un nepirkt malku vai granulas pārmērīgos apjomos.

Kokteilis
Ziemas mokas ir smagas. 5 zodiaka zīmes, kas aukstumu necieš ne acu galā
“Un es nejokoju!” Opozicionārs atklāj negaidītu versiju par Putina pēcteci
Ukrainai tas nepatiks: mediji atklāj klusu, bet iespaidīgu Francijas un Krievijas sadarbību 78
Lasīt citas ziņas

Viņš aicināja cilvēkus pirkt tik, cik vajag tuvākajam laikam – divām, trīs nedēļām, mēnesim. “Lūdzu, neveidojiet krājumus nākamajai ziemai jau šodien.”

Kristaps Klauss uzsver, ka ražotāji šobrīd nespēj un arī nedubulto ražošanas jaudas – tas fiziski nav iespējams. Ražotāji dara maksimumu, lai pieejamos apjomus novirzītu Latvijas tirgum un vietējiem pircējiem, taču lielā sala laikā enerģijas un siltumapgādes patēriņš ir faktiski dubultojies, salīdzinot ar periodu, kad ir ap nulle grādiem.
Plašāk pievienotajā video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Apkures krīze Latvijā: cilvēki iztukšo noliktavas, pēc briketēm rinda līdz martam, pārdevējas dzen ārā no veikala
Ziemas nav, bet apkures granulu cenas skrien debesīs; prognozes iet “vienā virzienā”
Siltās ziemas ietekme uz maciņu: “Interesanti, kāds ir ietaupījums par apkuri šosezon? Vajadzētu būt grandiozam!”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.