Kristaps Klauss: Mēs paši ar savu uzvedību dzenam augšā cenas
Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” norādīja, ka cilvēki paši ar savu uzvedību dzen augšā cenas un aicināja pircējus saglabāt mieru un nepirkt malku vai granulas pārmērīgos apjomos.
Viņš aicināja cilvēkus pirkt tik, cik vajag tuvākajam laikam – divām, trīs nedēļām, mēnesim. “Lūdzu, neveidojiet krājumus nākamajai ziemai jau šodien.”
Kristaps Klauss uzsver, ka ražotāji šobrīd nespēj un arī nedubulto ražošanas jaudas – tas fiziski nav iespējams. Ražotāji dara maksimumu, lai pieejamos apjomus novirzītu Latvijas tirgum un vietējiem pircējiem, taču lielā sala laikā enerģijas un siltumapgādes patēriņš ir faktiski dubultojies, salīdzinot ar periodu, kad ir ap nulle grādiem.
Plašāk pievienotajā video!