Ar mīlestību no okeāna: Kārļa Bardeļa vārdadienā viņa komanda paziņo lieliskus jaunumus 0

20:46, 28. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Kārļa Bardeļa vārdadienā viņa komanda “Board of Borders” sociālajā tīklā “Facebook” nākusi klajā ar īpašu vēstījumu. Kā atklāj komanda, jau pavisam drīz kinoteātros būs skatāms Kārļa dokumentālais stāsts par ceļojumu pāri Indijas okeānam, ar neparedzētu finišu Somālijā, un pasaules apceļošanas noslēdzošo posmu.

Darbs pie filmas aizsākās pagājušajā vasarā, laikā, kad komanda vēl bija kopā un iemūžināja Kārļa ceļu pāri Indijas okeānam. Šis posms izrādījās viens no sarežģītākajiem un emocionāli piesātinātākajiem.

Filmas “Ar mīlestību no okeāna” pirmizrāde notiks Kārļa dzimšanas dienā – 12. februārī plkst. 18.30, kinoteātrī “Splendid Palace”. Biļetes iespējams iegādāties platformā Fienta.

Īpašs paldies izteikts arī pirmizrādes draugiem “Kokmuiža” un “Print Done”, kā arī filmas ģenerālsponsoram “Depo Latvija”, kuru atbalsts palīdzējis stāstam nonākt līdz skatītājiem.

Jau iepriekš vēstījām, ka šā gada 17. novembrī mūžībā devās pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis.

Ar saukli “Bored of Borders” Bardelis sāka piedzīvojumus 2013. gadā, ar skrituļslidām šķērsojot Eiropu no Nordkapa Eiropas ziemeļos līdz tās tālākajam dienvidu punktam Gibraltārā. Kopš tā laika Bardelis devās vairākās ekspedīcijās, pirms sāka plānot savu ceļojumu apkārt zemeslodei.

Bardelis ir seškārtējs Ginesa Pasaules rekordu īpašnieks, kurš deviņus gadus devās apkārt pasaulei bez motora, burām vai citiem palīglīdzekļiem.
Pagājušā gada aprīlī viņš noslēdza savu ceļojumu apkārt zemeslodei ar airu laivu un velosipēdu, sasniedzot starta un finiša punktu Ludericā, Namībijā. Kopumā Bardelis ceļojumā pavadīja 2898 dienas jeb septiņus gadus un 11 mēnešus. Ar laivu tika noairēti 46 326 kilometri un ar riteni veikti 11 972 kilometri.

Šī ceļojuma laikā Bardelis sasniedza sešus Ginesa Pasaules rekordus, un trīs no tiem vairs nevarot tikt pārspēti. Kopā ar draugu Gintu Barkovski abi kļuva par pirmo komandu, kas pārairēja Dienvidatlantijas okeānu. Bardelis arī kļuvis par pirmo personu, kas pārairējis Kluso okeānu no Dienvidamerikas līdz Āzijai un Indijas okeānu no Āzijas līdz Āfrikai

