Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7),

Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Kalvenei, Ventspils šosejas (A10), autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15), valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Valkas apkārtni.

Naktī Ventspils ostā vēja ātrums brāzmās sasniedzis 31 metru sekundē

Naktī uz ceturtdienu lielākās vēja brāzmas Latvijā reģistrētas Ventspils ostā, kur dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprinājās līdz 30,8 metriem sekundē (m/s), liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Ziema šodien atgādina par savu tuvošanos. Pirms diviem gadiem šajā datumā arī bija sniegs. pic.twitter.com/EGinTAau49 — Varis Karitāns (@VarisKaritans) November 23, 2023

Vidējais vēja ātrums sasniedza 22,6 m/s, kas atbilstoši Boforta skalai ir vētra.

Beidzot arī Jelgavā kārtīgs sniegs. pic.twitter.com/164aIRhOOC — Sigita Eitcena (@Silmux1) November 23, 2023

Liepājas ostā vidējais vēja ātrums pastiprinājās līdz 21,5 m/s, maksimālais ātrums brāzmās - līdz 28,9 m/s. Liepājas galvenajā novērojumu stacijā un Liepājas lidostā vēja brāzmu spēks sasniedza 25 m/s, savukārt Ventspils lidostā - 23 m/s. Arī Ainažos naktī reģistrētas dienvidu, dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 23 m/s.

Valsts lielākajā daļā vēja ātrums brāzmās nav sasniedzis 20 m/s, tai skaitā galvaspilsētā līdz plkst.4 vēja maksimālais ātrums brāzmās bija 14-17 m/s.

Redzamība sniegputenī vietām sarukusi līdz 200 metriem, Kurzemē stipri līst

Ceturtdienas rītā Latvijas lielākajā daļā turpinās sniegputenis, daudzviet tas ir spēcīgs, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām. Redzamība vietām Vidzemē, Sēlijā un Latgalē brīžiem nepārsniedz 200-400 metru. Sniega biezums dažviet tuvojas desmit centimetriem.

Gaisa temperatūra piecos rītā bija no -6 grādiem Zilupes pusē līdz +6 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē.

Dienvidrietumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 11-19 metriem sekundē, stiprāks vējš saglabājas vietām piekrastē. Maksimālais vēja ātrums brāzmās naktī bija 28,9 metri sekundē Liepājas ostā un 30,8 metri sekundē Ventspils ostā.

Rīgā turpinās nokrišņi un dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 14-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra svārstās ap nulli. Sniega segas biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā piecos rītā bija trīs centimetri.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 22.novembrī bija +25 grādi Grieķijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -18 grādi Zviedrijas ziemeļos un -26 grādi Krievijas ziemeļos.

❄️Šorīt sniegs un apledojums lielākajā daļā Latvijas teritorijas apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Strādā 114 ziemas dienesta tehnikas vienības.👇https://t.co/mAfiTZ99sn — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 23, 2023

"Sadales tīkls" strādā pie vēja un sniega izraisītu elektroapgādes traucējumu novēršanas

Spēcīgais vējš ar sniegu un apledojumu izraisa bojājumus elektrotīklā. Ceturtdien ap plkst. 6.00 elektroapgāde ir traucēta aptuveni 9000 klientiem, pamatā Kurzemē, Vidzemes rietumu un ziemeļu daļā. AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigādes strādā pastiprinātā režīmā, lai klientiem elektroapgādi atjaunotu iespējami drīz, tomēr plašu bojājumu situācijās tas var aizņemt ilgāku laiku.

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācijai vējš brāzmās sasniedzis spēku pat līdz teju 31 m/s, ir putenis un daudzviet veidojas sniega kārta. Tā ietekmē lūst koki un zari, radot elektrotīkla bojājumus. Pie bojājumu novēršanas visā Latvijā jau strādā vai ir gatavi iesaistīties vairāk nekā 300 operatīvie darbinieki.

"Sadales tīkls" nepārtraukti seko līdzi meteorologu prognozēm, vēja un nokrišņu zonas pārvietošanās ceļam un monitorē situāciju vidējā sprieguma elektrotīklā. Konstatējot bojājumus, elektroapgāde iespēju robežās tiek atjaunota pa citām elektrolīnijām jau pirms bojājumu novēršanas.

Ja īpašumā pazūd elektrība, pirmais solis ir pārbaudīt mājsaimniecības elektrības drošības slēdžus ("korķus") – vai tie nav atslēgušies. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar slēdža ieslēgšanu. Savukārt aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem.

Vēl nereģistrētos bojājumus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapā, sadaļā "Pieteikt bojājumu". Konkrētajā rīkā, kas pieejams gan datorā, gan viedierīcēs, iespējams pievienot arī bojājuma vietas koordinātes, kas ļoti palīdz identificēt bojājuma vietu.

Iedzīvotāji arī aicināti šo rīku izmantot pamanīto infrastruktūras defektu pieteikšanai – tas uzņēmuma operatīvajiem darbiniekiem palīdzēs tos raitāk novērst un parūpēties par sabiedrības drošību. Atgādinām, ka bīstamiem defektiem – piemēram, pārrauts, dzirksteļojošs vads, tuvoties nedrīkst, bet nekavējoties jāzvana uz numuru 112 vai "Sadales tīkla" diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 8404!

"Sadales tīkls" atgādina: ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un esat norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu tiksiet informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību aptuveni 20 minūšu laikā. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, ieteicams klientu portālā www.e-st.lv atjaunot personīgo mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

Pasliktinātos laikapstākļos visvairāk apdraudētas ir neizolētas gaisvadu elektrolīnijas, kas veido 38% no visa "Sadales tīkla" elektrotīkla. Operators pakāpeniski veic elektrolīniju modernizāciju, t.sk. to pārbūvi pazemes kabeļos un izolētos gaisvados, veidojot arvien drošāku tīklu. Sagaidāms, ka 2030. gadā izolētā elektrotīkla īpatsvars būs tuvu 80% (zemsprieguma elektrotīklā pat 100%). Tāpat uzņēmums ik gadu no potenciāli bīstamiem kokiem, krūmiem un zariem attīra gaisvadu elektrolīniju trases, tomēr spēcīgās vētrās elektrolīnijās var tikt iegāzti arī ārpus elektrolīniju trasēm augoši lielie koki.