Cik dronu patiesībā ietriecās naftas produktu glabātavā Rēzeknē? Policija atklāj jaunāko informāciju 37

LETA
17:08, 8. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Valsts policija (VP) izmeklēšanā konstatējusi, ka vakar Rēzeknē naftas produktu uzglabāšanas objektā patiesībā ietriekušies divi droni, aģentūru LETA informēja VP.

Saistībā ar vakar Rēzeknē naftas produktu uzglabāšanas objektā notikušo dronu incidentu policijā tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas “Noziegumi pret valsti”.

Pēc veiktajām sākotnējām procesuālajām darbībām notikuma vietā un piesaistīto ekspertu sākotnējās dronu atlūzu izpētes kopsakarībā ar dienestu rīcībā esošo informāciju policija ir noskaidrojusi, ka šajā objektā bijuši divu dronu triecieni.

Kriminālprocess tālākai izmeklēšanai nodots Valsts drošības dienestam atbilstoši piekritībai.

Ja iedzīvotājiem ir kādi materiāli saistībā ar notikušo – video, fotoattēli vai jebkāda cita informācija, likumsargi aicina ar tiem nedalīties sociālo mediju vietnēs, bet gan vērsties ar tiem Valsts drošības dienestā. Visi šie materiāli tiek analizēti kopskatā ar dienestu rīcībā esošo informāciju un var noderēt izmeklēšanā.

Vienlaikus Valsts policija turpina darbu paaugstinātas reaģēšanas gatavības režīmā, nodrošinot nepārtrauktu situācijas uzraudzību un operatīvu reaģēšanu ciešā sadarbībā ar iesaistītajiem dienestiem.

Policija atgādina, ka situācijās, kad tiek fiksēts aizdomīgs drons vai tā atlūzas, iedzīvotājiem nekavējoties ir jāzvana 112, norādot vietu, laiku un citu zināmo informāciju. Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties dronam vai tā atlūzām.

LETA jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Pēc tobrīd medijiem izplatītās informācijas bija zināms, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta patlaban nav zināma.

NBS šodien nebija iesaistīts drona meklēšanā, jo to darīja iekšlietu dienesti. Vai drons, kas tika uzskatīts par pazudušu citviet, ir tas pats, kura atlūzas atrastas objektā Rēzeknē, noskaidros turpmākajā izmeklēšanā, aģentūrai LETA piektdienas vakarā norādīja NBS.

Valsts policijā norādīja, ka patlaban aktīvi drona meklēšanas pasākumi nenotiek, taču policija ir paaugstinātā reaģēšanas gatavībā.

Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.

