Tas saucas birokrātijas mazināšana: "Esam sākuši projektu, kurā trenējam MI, lai tas nosaka, kur esam pārspīlējuši ar Eiropas prasībām"

16:33, 8. maijs 2026
Ziņas Ekonomika

Mākslīgais intelekts (MI) ir rīks, kas noteiktas lietas spēj paveikt daudz raitāk nekā cilvēks. Viens no aktuālākajiem virzieniem, kur šobrīd MI tiek piesaistīts, ir cīņa ar nevajadzīgu administratīvo slogu un ar pārlieku stingru Eiropas Savienības prasību ieviešanu, šādu faktu TV24 raidījumā “Dienas personība” atklāja Jānis Endziņš, Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes padomnieks.

J. Endziņš uzsver, ka Latvija ir saskārusies ar situācijām, kurās mēs esam pārspīlējuši Eiropas noteiktās prasības. Angliski šo parādību gudri sauc par gold-plating – tā ir pārlieku liela pārregulēšana tam, ko Eiropa no mums prasa.

Kā piemēru J. Endziņš min revīzijas prasības: “Ja Eiropa saka, ka, piemēram, zvērinātiem revidentiem ir jāpārbauda gada pārskats tikai lieliem un vidējiem uzņēmumiem, Latvija saka – nē, mums arī mazajiem vajag.”

Galvenā problēma šī sloga mazināšanā ir milzīgais informācijas apjoms. Pašiem manuāli iziet cauri visam Eiropas regulējumam un salīdzināt to ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir milzīgs darbs. Pēc J. Endziņa aplēsēm, šāds process ierastā gaitā prasītu daudzus gadus.

Lai atrisinātu šo problēmu, ir aizsākts inovatīvs projekts. Ir uzrunāts mākslīgā intelekta centrs un kopā ar Microsoft uzsākts darbs pie MI trenēšanas. Mērķis ir uztrenēt mākslīgo intelektu tā, lai tas pats atlasītu datus un parādītu vietas, kur Latvija ir pārspīlējusi ar Eiropas prasībām.

“Es ceru, ka mēnešu laikā mēs būsim robotu uztrenējuši, un mums pēc mēneša būs jau tabula ar jomām un konkrētām vietām, kur mēs esam pārspīlējuši,” par šo ambiciozo plānu stāsta J. Endziņš. Šī pieeja ļaus identificēt un likvidēt lieko birokrātiju nevis gadu desmitos, bet gan tuvākajā nākotnē.

