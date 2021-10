Foto: Shutterstock

Kā saņemt Covid-19 sertifikātu, ja nelieto internetu? Ieteikt







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Esmu vakcinējusies pret Covid-19, bet, lai tiktu kafejnīcā, man prasa uzrādīt speciālu kodu viedtelefonā, kura man nav. Internetu nelietoju. Man bija papīra izziņa no ģimenes ārsta par vakcināciju, bet to nepieņēma. Kā lai tieku uz kafejnīcu, teātri vai koncertu?” – jautā Velta Valmierā.

Der arī drukāts sertifikāts

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē – ja persona nevar saņemt digitālo Covid-19 sertifikātu elektroniski, to var pieprasīt arī papīra formā. Tiem iedzīvotājiem, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties vietnei www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, pēc saviem digitālajiem Covid-19 sertifikātiem ir iespēja doties klātienē Rīgas pašvaldības centros, citu lielo pilsētu informācijas centros, Valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī ārstniecības iestādē, kurā veikta vakcinācija vai Covid-19 tests. Taču NVD iesaka – lai Covid-19 pandēmijas apstākļos nenoslogotu ārstniecības ie­stādes, primāri tomēr vērsties kādā no klientu apkalpošanas centriem. Ja tādas iespējas nav, tad konkrētajā ārstniecības iestādē.

Galvenais – QR kods

Ja senioriem ģimenes ārsts izsniedzis kādu izdruku par vakcināciju, jāraugās, ko tā satur. Sertifikātā noteikti būs QR kods. Ja QR koda nav, tad, visticamāk, izsniegtais dokuments nav sertifikāts, bet kāda izziņa vai izraksts.

“Gan elektroniskā, gan papīra formā Covid-19 sertifikātam jāsatur QR kods. Iespējams, konkrētajā gadījumā ģimenes ārsts bija izsniedzis nevis sertifikātu, bet kādu izrakstu vai izziņu par pacientes vakcināciju. Taču, lai apmeklētu pasākumus un iestādes, kur nepieciešams apliecināt vakcinācijas, pārslimošanas vai negatīva testa faktu, jāuzrāda tieši unikālais QR kods, kas satur informāciju par konkrēto personu. Šis risinājums ir drošs, autentisks un tūlītēji pārbaudāms, to skenējot, līdz ar to iespējams izvairīties no viltojumiem,” paskaidro NVD pārstāve Evija Štālberga.

Lai pārliecinātos, ka tuvumā esošajā vai ērtāk pieejamajā klientu apkalpošanas centrā tiešām varēs saņemt savu digitālo sertifikātu drukātā formā, ieteicams iepriekš zvanīt pa tālruni 8989 vai lūgt kādam ģimenes loceklim vai tuviniekam apskatīt informāciju NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā Digitālais Covid-19 sertifikāts. Kad tas izdarīts, jāsazinās arī ar izvēlēto iestādi, lai noskaidrotu pieņemšanas kārtību Covid-19 apstākļos. Iespējams, būs iepriekš jāpierak­stās uz konkrētu pieņemšanas laiku.

Ņem vērā!

Dodoties pēc Covid-19 sertifikāta, obligāti jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un jābūt gatavam aizpildīt noteiktu veidlapu.