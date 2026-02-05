“Šī mērķa vārdā mēs šobrīd uzņemamies sarunu virzību,” Zelenskis nosauc visticamāko miera termiņu Ukrainā 39
Kopš 2026. gada janvāra Abū Dabī notiek trīspusējas miera sarunas ar Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvju līdzdalību.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Krievijas karš pret Ukrainu varētu beigties 2027. gadā. Par to Ukrainas līderis paziņoja intervijā Francijas televīzijas kanālam “France 2”. Pēc Zelenska teiktā, viņa galvenais uzdevums šobrīd ir panākt kara izbeigšanu. Šajā sakarā viņa “komanda šobrīd ved sarunas”, vēsta “Dialog”.
Zelenskis uzsvēra, ka Kijiva pat kara izbeigšanas vārdā nepiekritīs savas armijas izvešanai no Doneckas apgabala, jo tas būtu pretrunā ar Ukrainas Konstitūciju. Viņš šo pozīciju nosauca par “sarkanajām līnijām” Ukrainas delegācijai miera sarunās. Pat pamiera noslēgšanu pa pašreizējo frontes līniju prezidents uzskata par lielu kompromisu, uz ko Ukraina ir gatava kara izbeigšanas vārdā.
Ukrainas vadītājs norādīja, ka Krievija, arī miera sarunu laikā, turpina apšaudīt Ukrainas civilās infrastruktūras objektus un cenšas virzīties frontē, vienlaikus ciešot milzīgus dzīvā spēka zaudējumus. Pēc viņa domām, tas liecina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins nav nopietni noskaņots slēgt miera vienošanos.
Sarunas par Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanu
2025. gada beigās ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija nāca klajā ar jaunu plānu, lai izbeigtu Krievijas karu pret Ukrainu. 2026. gada janvārī šis dokuments tika saskaņots ar Kijivu un Eiropu, kas aktīvi atbalsta Ukrainas pusi. Pašlaik šo saskaņoto plānu paredzēts izvērtēt Kremlī. Mediji vēstīja, ka Savienotās Valstis jau ir nodevušas Krievijai jauno kara izbeigšanas plānu, taču oficiālas reakcijas no Kremļa puses vēl nav bijis.
2026. gada janvārī Abū Dabī, Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā, notika trīspusējas sarunas starp Ukrainu, ASV un Krievijas Federāciju. Tās bija pirmās miera konsultācijas šādā formātā kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā. Šajās sarunās puses vienojās par enerģētisko pamieru, taču tas tika pārkāpts no Kremļa puses, atkal uzbrūkot Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.
Vakar, 4. februārī, Abū Dabī sācies trīspusējo miera sarunu otrais raunds. Konsultācijas paredzēts turpināt 5. februārī.