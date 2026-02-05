Viņš būs “cīnītājs”! Apmaiņā pret diviem spēlētājiem Porziņģis tiks aizmainīts uz jaunu komandu 0
Goldensteitas “Warriors” aizmainīs uzbrucēju Džonatanu Kumingu un aizsargu Badiju Hīldsu uz Atlantas “Hawks” komandu pret latviešu centra spēlētāju Kristapu Porziņģi, trešdien raidorganizācijai ESPN pavēstīja avoti.
Kā ziņo ESPN apskatnieks Šems Karanija, “Warriors” mērķis pēdējos pāris mēnešos bija Porziņģis, savukārt “Hawks” un treneris Kvins Snaiders piesaistījuši Kumingu.
Kuminga sāka šīs sezonas pirmās 12 spēles, bet pēc tam, kad “Warriors” piedzīvoja neveiksmju sēriju, Kuminga tika nolikts uz rezervistu soliņa un kopš novembra vidus lielākoties nav spēlējis, galvenokārt veselības problēmu dēļ.
Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 52 spēlēm.