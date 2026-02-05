VIDEO. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju drosme novērš traģēdiju Vangažos; ir aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšanu 1
Brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir kluss, bet nenovērtējams sabiedrības balsts. Viņi ne tikai steidzas palīgā ugunsgrēkos un dabas katastrofās, bet arī palīdz nelaimē nonākušajiem, nereti riskējot ar savu veselību un dzīvību.
Šie cilvēki savu darbu veic nevis par atlīdzību, bet gan sirdsapziņas vadīti – ar patiesu vēlmi aizsargāt līdzcilvēkus un saglabāt kopējo drošību. It īpaši mazākās pilsētās un lauku reģionos tieši brīvprātīgie ugunsdzēsēji bieži vien ir pirmie, kas ierodas nelaimes vietā, apliecinot kopienas vienotību un drosmi.
Arī Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība vakar devušies glābt kādas mājas iedzīvotājus. Sīkāk par to viņi stāsta savā “Facebook” profilā.
“Šorīt (red. – vakar) 04.02.2026 plkst., 04:30 no 112 zvanu centra tika saņemts izsaukums par iespējamu ugunsgrēku Vangažos, kur piecstāvu dzīvojamā mājā, cilvēki ziņo par spēcīgu sadūmojumu kāpņu telpās, tādējādi nespējot patstāvīgi evakuēties. Uz notikuma vietu devās Inčukalna BUB, Inčukalna posteņa autocisterna divu cilvēku sastāvā. Ierodoties minētajā notikuma vietā pamanam spēcīgu sadūmojumu telpās, tika pieņemts lēmums pirms VUGD glābēju ierašanās veikt izlūkošanu iekštelpās. Tika konstatēts, ka deg kanalizācijas stāvvada koka konstrukcijas rāmis ar izplatīšanās draudiem. Liesma tika likvidēta, un nekavējoties apsekojām visus mājas iedzīvotājus lai pārliecinātos par iemītnieku stāvokli. Kopā ar Siguldas VUGD daļas glābējiem sekmīgi izvēdinājām telpas ar speciālu gaisa ventilācijas aprīkojumu. Ir aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšnu. Uz vietas strādāja arī Valsts policija, NMPD un Pašvaldības policija,” raksta Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji.
