"Varbūt jāsāk gulēt pa dienu un naktī taisīt ēst?" Rēzija Kalniņa dalās emocionālās pārdomās par elektrības cenām
Latviešu aktrise un režisore Rēzija Kalniņa sociālajos tīklos dalījusies emocionālās pārdomās par elektrības cenām.
Viņa savā “Facebook” kontā raksta: “Varbūt jāsāk gulēt pa dienu un naktī mazgāt veļu un taisīt ēst?????? Vai neēst vispār un nemazgāt veļu… Ieteikumi????
Tas ir jau ārpus Laba un Ļauna un Kauna… man ir jautājums… kurš nosaka cenas? Un vai maksā par nodokļu (tautas maksātāju) naudu,” pauda aktrise, retoriski vaicājot, kas ir šo svārstību ieguvējs.
Kā ziņots, saistībā ar aukstākiem laika apstākļiem pieaug elektroenerģijas patēriņš, un tādēļ elektroenerģijas cenas biržā kļūst svārstīgākas, pirms neilga laika informēja Klimata un enerģētikas ministrija (KEM).
Auksto laika apstākļu dēļ Somijā sasniegts vēsturiski augstākais elektroenerģijas pieprasījums. Valsts ziemeļos gaisa temperatūra noslīdējusi līdz -20 grādiem, bet atsevišķos reģionos, piemēram, Lapzemē, pat līdz -40 grādiem. Šādos apstākļos elektroenerģijas patēriņš būtiski pieaug, tādējādi elektroenerģijas cenas biržā kļūst svārstīgākas.
KEM skaidro, ka šā brīža biržas cenu izmaiņas neskars tos lietotājus, kuriem noslēgts līgums par fiksētu elektroenerģijas cenu. Tādu lietotāju Latvijā ir apmēram 75% jeb 683 167 no kopējā līgumu skaita.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) prognozē, ka šīs nedēļas laikā sals vietām arī Latvijā kādā no naktīm, ar lielāku iespējamību nedēļas vidū un otrajā pusē, var pārsniegt -20 grādus, tomēr tas būs īslaicīgi. Kopumā nedēļa gaidāma līdzīgi auksta vai nedaudz aukstāka kā iepriekšējā. Stiprākais sals prognozēts Latvijas centrālajā un austrumu daļā, kā arī kaimiņvalstīs – Lietuvas austrumos un Igaunijas dienvidaustrumos.
Tas nozīmē, ka Latvijā gan mājsaimniecībās, gan uzņēmumos pieaugs pieprasījums pēc energoresursiem, īpaši elektroenerģijas. Auksto laika apstākļu ietekmē elektroenerģijas cenas Baltijas valstu biržā būs salīdzinoši augstākas, jo lētā elektroenerģija no Somijas pilnā apmērā nenonāks Baltijas tirgū. To nosaka pieaugošā elektroenerģijas nepieciešamība pašā Somijā, kur apkures sistēmās plaši tiek izmantoti siltumsūkņi un ūdens sildīšanas iekārtas.
Janvāra sākumā novērots, ka kopējais elektroenerģijas patēriņš Latvijā ir par 11% lielāks, salīdzinot ar 2025. gada janvāri. Elektroenerģijas ražošanas jaudas Baltijas valstīs ir pietiekamas, un Latvijas energoapgādes sistēma darbojas stabili, norāda ministrijā.
Pēc ministrijā minētā, primāri elektroenerģijas ražošanu nodrošina Daugavas hidroelektrostacijas (HES), TEC-1 un TEC-2, mazāk atjaunīgie energoresursi – vējš un saule. Vienlaikus par 14,6% ir palielinājusies arī maksimālā elektroenerģijas patēriņa slodze 2026. gada janvāra pirmajās nedēļās, tai sasniedzot 1254 megavatus (MW). Latvijā janvārī elektroenerģijas vidējā cena biržā ir 133,64 eiro par megavatstundu (MWh), kamēr pirms gada janvārī elektroenerģijas vidējā cena par to pašu periodu bija 88,86 eiro par MWh, kas saistīts ar aukstāku laika apstākļu iestāšanos. Somijā elektroenerģijas vidējā cena janvārī līdz šim ir 95,07 eiro par MWh.
Somijas pārvades operatora informācija liecina, ka jaudu pietiekamība ir salīdzinoši laba, starpsavienojumi un tradicionālās elektrostacijas, kur ražošanā izmanto dabasgāzi, darbojas, kā paredzēts.