Dārzniece: Novembris ir īstais brīdis palīdzēt augļukokiem un dekoratīvajiem augiem cīnīties pret slimībām Ieteikt





Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Tagad ir īstais laiks, lai augļukokus un arī dekoratīvos augus apsmidzinātu ar varu saturošiem preparātiem, piemēram, ar Dentamet.

Konsultē dārzu ierīkotāja Maruta Kaminska.

Mēslojuma Dentamet sastāvā ir varš un cinks (Cu 2%, Zn 4%), kuri veicina augu pašaizsardzības spējas pret dažādiem kaitīgajiem patogēniem – slimību izraisītājiem. Pēc lietojuma tas līdzinās populārajam līdzeklim Bordo. Arī Dentamet uzskatāms par videi un cilvēkiem maz toksisku. Turklāt darba šķidrums ir viegli pagatavojams, ar to neaizsērē miglojamo aparātu sprauslas. Svarīga atšķirība – augi, kas apstrādāti ar to, neknokrāsojas zili. Tas ir būtiski daiļdārzā. Piemēram, šoruden derētu apstrādāt bārbeles, jo tām bija izteikta miltrasa. Derēs arī rozēm, lai izvairītos no sēņu rosinātām slimībām. Profilaktiski smidzināms arī tūjām. Rudens miglojumu vēlams veikt arī augļudārzā. Līdzeklis der bumbierēm, ābelēm, plūmēm, ķiršiem, sakņudārzā: zemenēm, tomātiem, kartupeļiem, kāpostiem, kabačiem. Tas ierobežo kraupja, parastā vēža, bakteriālās slimības dēstu melnkājas, sakņu, stublāju un augļu puves, sausplankumainības, neīstās miltrasas, kartupeļu lakstu puves izplatību.

Dentament cena – ap 17 eiro par litru, ar to pietiks ilgam laikam. Deva ar muguras smidzinātāju darbam augļudārzā ir 30–50 ml uz 10 l ūdens, sakņudārzā attiecīgi 95–120 ml uz 10 l ūdens.