Foto: Freepik.com

Dažiem viņa pati bez cimdiem nepieskartos: istabene atklāj 13 netīrākos priekšmetus viesnīcas numuriņos 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Viesnīcas lieliski prot radīt tīrības ilūziju – balti palagi, saklātas gultas, spīdīgas virsmas. Taču aiz šīs glītās fasādes bieži slēpjas realitāte, kuru viesiem neviens labprātīgi neatklāj. Kāda pieredzējusi viesnīcas istabene atzinusi, ka laika trūkuma dēļ daudzas lietas numuriņos netiek tīrītas regulāri, turklāt ir priekšmeti, kuriem viņa pati bez cimdiem nepieskartos.

Reklāma
Reklāma
Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Kokteilis
Šis ir jūsu mēnesis! 3 zodiaka zīmes, kas novembrī peldēsies naudā
No 1.novembra jauni noteikumi depozīta dzērienu iepakojumu nodošanā: kā tie ietekmēs tavu maciņu?
Lasīt citas ziņas

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tā parasti sākas šausmu filmas… Sieviete dalās ar piedzīvoto Latgales viesnīcā
Veselam
Tējkannas, dekoratīvie spilveni un… Eksperti atklāj netīrāko priekšmetu sarakstu kas atrodas viesnīcās
Tumšas ēnas gaiteņos, noslēpumainas skaņas naktī: viesi ziņo par biedējošiem notikumiem iecienīta viesnīcā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.