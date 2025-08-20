Tējkannas, dekoratīvie spilveni un… Eksperti atklāj netīrāko priekšmetu sarakstu kas atrodas viesnīcās 0
Pat visglītāk un tīrāk uzkoptais viesnīcas numurs var izrādīties īsts baktēriju perēklis, brīdina viesnīcu eksperti. Viņu pētījumi rāda, ka virsmas viesnīcas numurā bieži vien ir netīrākas kā mājās, lidmašīnā vai pat skolā. Piemēram, uz dušas un tējkannas viesnīcā konstatēts 25 000 reižu vairāk baktēriju nekā uz tualetes poda vāka.
Speciālisti skaidro, ka problēma slēpjas ātrajā uzkopšanā: “Apkopējām parasti maksā maz un no viņām gaida desmitiem istabu uzkopšanu dienā. Tas nozīmē, ka viņas kļūst par profesionālēm vizuālas tīrības radīšanā, nevis faktiski pamatīgā tīrīšanā.
Tāpēc eksperti ir nosaukuši piecas lietas, kuras atrodamas viesnīcas numurā un neiesaka tās aiztikt.
1. Gultas pārklāji un dekoratīvie spilveni
Atšķirībā no palagiem tie tiek reti mazgāti. Nedēļām vai pat mēnešiem tie paliek neskarti, uzkrājot mikrobus. Eksperti iesaka: “Labāk uzreiz pēc ierašanās noņemt pārklāju, bet gultas veļu apsmidzināt ar dezinfekcijas līdzekli.” Īpaši piesardzīgiem ceļotājiem, eksperti iesaka ņemt līdzi savu spilvendrānu.
2. Televīzijas pultis un tālruņa klausules
Tām pieskaras daudzi viesi, bet diemžēl, tās reti kad tiek tīrītas. Rezultāts – uzkrājas vīrusi un baktērijas, tai skaitā arī E. coli un pat fēču pēdas. Pētījumi rāda, ka pultis pat četrzvaigžņu un pieczvaigžņu viesnīcās satur ievērojamu baktēriju daudzumu. Speciālisti iesaka, ja neizmanto televīzijas pulti, tad to var ietīt plastmasas maisiņā.
3. Vannas istaba
Tās spožais izskats var maldināt. Vienā no pētījumiem atklāts, ka dušas klausulēs atrodams bīstams baktēriju daudzums, tostarp legionellas. Nereti viena un tā pati švamme tiek izmantota gan tualetes, gan izlietnes, gan arī virsmu tīrīšanai, tādējādi radot krusteniskās inficēšanās risku. Eksperti iesaka – pirms lietošanas notīriet vannas istabas virsmas ar mitrajām salvetēm un izmantojot dušu ļaujiet pāris minūtes tecēt karstajam ūdenim.
4. Ledus spainīši
Lai arī šķiet nevainīgi, patiesībā tie var būt visnetīrākie. Eksperti brīdina: “Ledus spainīšus viesi bieži izmanto kā vemšanas traukus, bet apkopēji tos tikai izskalo, nevis dezinficē.” Ja vēlaties ledu, labāk pasūtiet to viesnīcas bārā.
5. Tējkannas un kafijas automāti
Tie tiek tīrīti reti, bet siltais un mitrais iekšējais stāvoklis ir ideāla vide baktērijām un pelējuma sēnītēm. Arī glāzes viesnīcās bieži vien tiek tikai noskalotas izlietnē. Eksperti iesaka ņemt līdzi savu krūzi vai pieprasīt viesnīcas personālam tīru, dezinficētu trauku.
Pat luksusa viesnīcās pilnīgu tīrību nevar garantēt. Tādēļ ceļotājiem ieteicams būt piesardzīgiem, izmantot dezinfekcijas līdzekļus un dažiem priekšmetiem labāk pat nepieskarties.