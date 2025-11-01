Vai persona, kas draudēja nogalināt Šleseru, palaista brīvībā? Policija vieš skaidrību par procesa virzību 0
Pēc tam, kad partijas “Latvija pirmajā vietā” līderim Aināram Šleseram vakar, 31. oktobrī, tika izteikti atklāti draudi viņu nogalināt, politiķis nekavējoties vērsās pie drošības dienestiem. Saistībā ar notikušo publiskajā telpā izskanēja dažādas versijas, taču nu Valsts policija ir viesusi skaidrību par procesa virzību.
“Saistībā ar interneta vidē publicēto video, kur kāda persona publiski izsaka draudus deputātam Aināram Šleseram, vakar, 31. oktobrī, ap pulksten 23.00 Valsts policija saņēma iesniegumu, kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 7. pantu šādos gadījumos – par draudiem izdarīt slepkavību, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti – ir nepieciešams, lai uzsāktu kriminālprocesu,” teikts Valsts policijas paziņojumā sociālajos tīklos.
Vienlaikus tika veikti pasākumi, lai noskaidrotu personas atrašanās vietu, jo policijai netika sniegta informācija, ka persona ir izlaista no medicīnas iestādes, kur iepriekš tika nogādāta.
Persona ir aizturēta, šobrīd atrodas īslaicīgas aizturēšanas vietā. Izmeklēšana turpinās prokuratūras uzraudzībā, lai saprastu tālāku procesa virzību un perspektīvu. Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 132. panta.
Ņemot vērā personas datu aizsardzību, policija nevar komentēt personas darbību motīvus, lai gan tie ir saprotami, jo persona iepriekš jau ir nonākusi gan policijas, gan mediķu redzeslokā.
Tikmēr Ainārs Šlesers vakar sociālajos tīklos paziņoja, ka persona, kas draud nogalināt partijas līderi un apdraud sabiedrību, ir palaista brīvībā un ar video vērsās pie Latvijas prezidenta Edgara Rinkēviča.
LPV pārstāve Līga Krapāne aģentūrai LETA precizēja, ka Šlesers draudus saņēmis sūtījumā sociālajos medijos. Pēc tam Šlesers uzreiz vērsies policijā.