"Ja šodien ar droniem mūs tikai pakacina, tad nākotnē tas varētu būt daudz ļaunāk," Kažociņš par Krievijas veiktajām aktivitātēm

LA.LV
13:00, 1. novembris 2025
Viedokļi

Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš TV24 raidījumā “Kārtības rullis” komentēja nesenos Krievijas dronu ielidošanas gadījumus Baltijas gaisa telpā. Viņš norādīja, ka pašreizējās darbības ir salīdzinoši nekaitīgas, bet nākotnē tās varētu kļūt daudz bīstamākas.

“Es domāju, ka te ir svarīgi divi faktori. Viens ir atribūcija, tas ir pierādījums par to, kas aiz tā stāv. Protams, mēs visi esam diezgan pārliecināti, ka Krievijas federācija to dara. Kamēr šodien tie droni varbūt tikai nāk un paskatās, un mūs pakacina, nākotnē viņi varētu būt daudz ļaunāki. Bet tāpēc mums ir jādomā par kritisko infrastruktūru vispār un daudz plašāk,” norādīja Kažociņš.

Viņš uzsver, ka šie notikumi palīdz citām Eiropas valstīm labāk saprast situācijas nopietnību un stiprina Baltijas valstu pozīciju starptautiskajā arēnā.

“Viens ļoti labs iznākums no tā ir tas, ka daudzas Eiropas valstis ir piedzīvojušas šādus satricinājumus, un tas viņiem ir parādījis, ka nav tikai tie stulbie baltieši, kas ir kaut kādi rusofobi, ka patiesībā tas apdraudējums attiecās arī uz viņiem, un tas mums nāk par labu,” tā Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks.

