Skorpions, dvīņi un… Astroloģe atklāj, kuras trīs zodiaka zīmes darba devējiem sagādā īstas galvassāpes 1

13:29, 30. oktobris 2025
Slavenā astroloģe Globa nosaukusi trīs zodiaka zīmes, kuras darba devēji labprātāk redzētu… Citā birojā. Šie cilvēki bieži vien ir ļoti talantīgi un spilgtas personības, taču viņu sarežģītais raksturs var radīt spriedzi, neizpratni un pat haosu darba kolektīvā. Vai arī tu strādā ar kādu no viņiem?

Skorpioni

Skorpions ir kolēģis, kuru vai nu mīl, vai ienīst – vidusceļa nav. Viņi redz cauri visam un visiem, un, ja priekšnieks mēģina kaut ko noslēpt, Skorpions to noteikti pamanīs un atcerēsies.

Viņu intuīcija ir bīstami laba, un viņi nekad neaizmirst aizvainojumus. Darbā Skorpioni ir perfekcionisti līdz fanātismam – ja kaut kas neiet pēc plāna, viņi var “uzsprāgt” vai klusībā sabojāt noskaņojumu visam darba kolektīvam.

Vadītāji bieži jūtas neērti, jo Skorpions nebaidās no autoritātēm – ar vienu skatienu viņš var likt priekšniekam justies kā skolēnam. Bet, ja viņš ir apvainots, labāk netuvoties – atriebība būs auksta un precīza kā šveices pulkstenis.

