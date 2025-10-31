Foto: Pixabay

Auns ir dēmons, bet Vērsis – zombijs. Uzzini, kādu briesmoni slēpj tava horoskopa zīme 0

kokteilis.lv
21:06, 31. oktobris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Kad iestājas Halovīna nakts, katrā no mums pamostas iekšējais radījums. Daži iznāk medīt, citi slēpjas tumsā… Daži vienkārši meklē vēl vienu glāzi asiņaini sarkanā vīna.

Reklāma
Reklāma
Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Kokteilis
Auns ir dēmons, bet Vērsis – zombijs. Uzzini, kādu briesmoni slēpj tava horoskopa zīme
“Pretrunīgi vērtētais Latvijas oligarhs Ainārs Šlesers…” lietuvieši drosmīgi nosauc iemeslu, kāpēc Latvija izstājas no konvencijas 40
Lasīt citas ziņas

Mākslīgais intelekts atklāj, kāda šausmu filmas būtne tevī slēpjas!

Auns – dumpiniecisks dēmons no elles karaspēka

CITI ŠOBRĪD LASA
Šīs divas pogas rīta braucienus padarīs daudz patīkamākus – auto būs silts, un logi bez kondensāta dažu minūšu laikā
“ASV pašām nepieciešamas “Tomahawk” raķetes!” Tramps joprojām vilcinās ar piegādi Ukrainai
TV24
Premjere par Stambulas konvenciju: Balsojums skaidri parāda, ka politiķi nespēj turēt solījumus

Auns Halovīnā iemieso uguni – dēmonu, kas nāk ar liesmām matos un smaidu sejā. Viņš nebaidās no tumsas, viņš to rada pats. Ja citi briesmoņi slēpjas aiz stūra, Auns ir tas, kas uzlauž durvis un bļauj: “Vai kāds te baidās no manis?” Šis dēmons barojas no adrenalīna un drāmas – viņam patīk sajaukt kartes, sacelt troksni un skatīties, kā pasaule griežas ātrāk. Viņa acīs ir dzirkstele, kas var gan iedegt, gan sadedzināt. Taču pat ellē viņu ciena, jo viņš vienmēr dara to, ko citi tikai apsver. Viņš ir kaisles liesma, kas nekad nenodziest – pat tad, ja no tās sadeg viss pārējais.

Vērsis – zombijs ar izsmalcinātu gaumi

Vērsis ir kluss briesmonis, kas parādās, kad viss šķiet droši. Viņš nāk lēni, ar mierīgu soli, un tieši tāpēc ir biedējošs. Viņu nevar steigā apstādināt, jo viņš neapstājas vispār. Šis zombijs ir gardēdis – viņš nežļambā smadzenes, viņš tās pasniedz uz sudraba paplātes. Viņš mīl komfortu, pat pēc nāves: samta apmetni, smaržīgas sveces un ērtu vietu, kur nogaršot savu laupījumu. Ja Vērsim atņem mieru, viņš kļūst par bīstamu radījumu – apņēmīgu, neatlaidīgu un pārsteidzoši spītīgu. Viņu nav iespējams pārliecināt vai pāraudzināt. Viņš nāk, kad grib, un paliek, līdz viņam apnīk un tas var ilgt gadiem ilgi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Nespēj izlemt kādā Halovīna tērpā šogad ģērbties? Noskaidro, kāds tēls ir piemērotākais katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Skorpions, dvīņi un… Astroloģe atklāj, kuras trīs zodiaka zīmes darba devējiem sagādā īstas galvassāpes
Kokteilis
No Auna drosmes līdz Zivju intuīcijai. Pasaki, kas esi pēc horoskopa, un mēs pateiksim, kādas īpašības tev “nāk līdzi pūrā”!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.