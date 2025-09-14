Tā parasti sākas šausmu filmas… Sieviete dalās ar piedzīvoto Latgales viesnīcā 0
“Atbraucām uz tālo Latgali, viesnīcā vienīgie palicēji,” ierakstu vietnē “Threads” par piedzīvoto kādā naktsmītnē iesāk kāda sociālo tīklu lietotāja, piesaistot daudzu jo daudzu lasītāju uzmanību.
Viņa turpina: “Dāma ielaiž, pati dodas prom, viss brīnišķīgi. Noriet saule…”
Tālāk jau sekojušas šausmu filmu scenārijam līdzīgas ainas. Slēdzot gaismu, viņi atklājuši, ka tās nav. Arī elektrības neesot bijis.
“Atrodam elektrības kasti, viss ieslēgts. Zvanu dāmai, lejā zvana viņas darba mobilais, vientuļš uz galda. Neko, sēžam tumsā, dzeram rabarberu vīnu un smejamies,” sieviete atklāj piedzīvoto.
Kā izrādās, arī citiem ir nācies nokļūt līdzīgās situācijās. Kāds ieraksta komentētājs atklāj, ka tā viņam gadījies Portugālē, bet, par laimi, jau pēc 10 minūtēm viņam izdevies situāciju atrisināt, atrodot pareizos “korķus”.
“Gadījumā nav atslēga ar karti? Parasti tad karte jāatstāj slēdzenē no iekšpuses, ja izņemta, elektrības nav,” cits dalās ar padomu.
“Ārpusē pie jūsu numuriņa vai pie durvīm nav kāds slēdzis? Varbūt elektrība savilkta ķēdē – kamēr neizslēdz pirmo slēdzi, citur arī nav. Pamēģini kaut kur lejā, vestibilā ieslēgt kādu gaismu,” kāda komentāra autore cenšas palīdzēt.
Vēl kāda ironizē: “Ja bija rabarberu vīns, tad viss tomēr nebija galīgi slikti.”
Uz jautājumu, kur tādi brīnumi notiek, ieraksta autore gan neatbild, jo vieta esot brīnišķīga un visas atsauksmes – labas.