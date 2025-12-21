Ekrānšāviņš no X

VIDEO. FOTO. “Otrā armija pasaulē” ķeras pie pārvietošanās, ko sauc – “tas ir labāk, nekā iet kājām” 1

21:05, 21. decembris 2025
Kavalērijas un zirgu vilkta transporta izmantošana frontē šogad liecina par dziļu Krievijas armijas loģistikas un kaujas spēju degradāciju. Tiešsaistē parādījušies videoieraksti, kuros redzams, kā krievu karavīri jāj ar zirgiem pa kādu pilsētu, kas pārvērsta drupās, par to plašāk raksta vietne Dialog.ua.

Attēli jau ir izpelnījušies asu militāro analītiķu kritiku. Fotoattēlu publicējis militārais eksperts Aleksandrs Kovaļenko, kurš sarkastiski komentēja “otrās armijas pasaulē” sasniegumus.

Publicētajā materiālā redzami bruņoti krievu karavīri, kas jāj ar zirgiem pa sagrautajām ielām. Fonā ir sagrautu daudzdzīvokļu māju ainava, izsisti logi, cīņu liecības un pilnīgs normālas infrastruktūras trūkums.

Spriežot pēc aprīkojuma, tās ir regulārās vienības, nevis kādas palīgvienības vai aizmugures formējumi. Pēc viņa teiktā, pat 2025. gada pavasarī daudzi uzskatīja, ka motociklu komandu parādīšanās frontes līnijās ir neticama.

Rudenī pirmie ziņojumi par jātnieku komandām tika uztverti ar tādu pašu skepsi. Tomēr tagad tā ir kļuvusi par realitāti, kas iemūžināta fotogrāfijās un video. Ne izņēmums, bet gan sistēma Kovaļenko uzsver, ka šis nav vienreizējs incidents.

Septembrī Krievijas propaganda pati izplatīja videoierakstus par zirgu vilkta transporta izmantošanu, cenšoties tos pasniegt kā “taktisku atjautību”. Tomēr laika gaitā šādi novērojumi kļuva tikai biežāki.

Eksperts ironiski atzīmē, ka šādiem lēmumiem jau līdzi nāk ierastās attaisnošanas, piemēram, “tas ir labāk nekā iet kājām”. “Tomēr patiesībā mēs runājam par moderna aprīkojuma aizstāšanu ar zirgiem zaudējumu, nolietojuma un resursu trūkuma dēļ. Dronu, precīzijas ieroču un satelītu izlūkošanas laikmetā Krievijas armija arvien vairāk ķeras pie Pirmajam pasaules karam raksturīgajām metodēm.”

