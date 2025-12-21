Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Lieliski piemērota Ziemassvētku periodam: piparkūku tortes recepte 0

21:00, 21. decembris 2025
Krēmam pievienotais laims sniegs izcilu svaiguma garšu.

Sastāvdaļas

Biskvītam:

4,5 ēdamkarotes kviešu miltu
1,5 ēdamkarotes maltas piparkūku garšvielas
5 ēdamkarotes brūnā cukura
1 ēdamkarote kakao
5 olas
šķipsniņa sāls

Krēmam:

250 ml saldā krējuma
500g svaigā siera Mascarpone
100 g pūdercukura
1 laims

Pagatavošana

Olas puto ar mikseri, pakāpeniski pievienojot cukuru, līdz izveidojusies stingra, krēmīga masa. Pievieno izsijātus miltus, kas sajaukti ar kakao, sāli un piparkūku garšvielām. Miltus iecilā, bet neputo. Iegūto masu lej kūkas formā un cep iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī 180 grādos 40–50 minūtes. Atdzesē un pārgriež horizontāli uz pusēm.

Sagatavo krēmu: saldo krējumu saputo ar pūdercukuru. Pievieno svaigo sieru, laima sulu un miziņu un saputo biezā krēmā.

To klāj starp abām biskvīta kārtām, kā arī uz kūkas virsas. Vismaz uz stundu ievieto ledusskapī, lai garšas savelkas. Dekorē pēc patikas.

