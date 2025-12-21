“Līdzīgi tika atrasti jau vasarā.” Krievija uzlabojusi “Shahed” dronus, tie kļuvuši daudz bīstamāki 5
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Zemessardzes kapteinis Māris Bruža skaidroja, ka Krievija ir pastiprinājusi “Shahed” tipa dronu kaujas spējas, padarot tos vēl bīstamākus gan militārajiem mērķiem, gan civiliedzīvotājiem.
Eksperts uzsvēra, ka pēdējā laikā šie droni ir tehniski pārveidoti: “Krievija ir pastiprinājusi “Shahed”, un tie ir nedaudz pamainījušies, līdz ar to arī kļuvuši bīstamāki. Krievijas okupanti ir sākuši izmantot “Shahed” ar dubultu kaujas daļu, kas padara tos burtiski divreiz bīstamākus.”
Par jauno apdraudējumu plašāk savā blogā ziņojis arī ukraiņu radio tehnoloģiju eksperts Sergejs Beskrestnovs, uz ko atsaucās Bruža. Viņš skaidro, ka šāda “Shahed” dronu konstrukcija ievērojami palielina iznīcinošo spēku. “Kopsummā kaujas galviņa sastāda jau 100 kilogramus (kg), un attiecīgi dronu iznīcinošais spēks ir palielinājies, kas rada vēl lielāku apdraudējumu civiliedzīvotājiem, militārpersonām, kā arī infrastruktūras objektiem,” norādīja Bruža.
Viņš skaidro, ka Krievijai izdevies tehniski apvienot vairākas sprāgstvielas daļas vienā lādiņā: “Viņiem ir izdevies no divām daļām sastellēt kaujas lādiņu pašam dronam, un jebkurā gadījumā skaidrs, ka, jo lielāka sprāgstviela, jo lielāks arī ir bojājums.”
Bružas ieskatā šādi droni nav pilnīgs jaunums, tomēr līdz šim tie ilgstoši netika plaši izmantoti. “Tas ko Beskrestnovs ir apgalvojis, ir tas, ka līdzīgi droni tika atrasti jau vasarā, bet pēc tam kāda iemesla dēļ tie ilgu laiku netika izmantoti. Visticamāk, ka bija kādas konstrukcijas jāuzlabo vai nebija kādas izejvielas, ko izmantot,” norādīja Zemessardzes kapteinis.
Papildus tam Krievija meklē veidus, kā apgrūtināt Ukrainas pretgaisa aizsardzības darbu. Bruža norādīja uz vēl vienu būtisku krievu rīcību: “Tas, kas vēl ir parādījies internetā, – par cik “Shahed” droni virs Ukrainas teritorijas tiek pārtverti, tad attiecīgi, lai izvairītos no “Shahed” dronu notriekšanas, krievi ir pielāgojuši vienu padomju laiku raķeti, kas ir gaisa tipa raķete, kuru savulaik izmantoja gaisa kaujās “R-60”, uzlikuši viņu virsū “Shahedam”. Tādā veidā, lidojot, ja rodas kāds apdraudējums, tā ir spējīga notriekt ukraiņu lidaparātus.”