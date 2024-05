Diskriminācija Latvijā? Advokāts komentē plānotos ierobežojumus Ieteikt







“Vai alkohola tirdzniecības aizliegums nav uzskatāms par diskrimināciju pēc vecuma? No 18 gadiem cilvēks ir pilngadīgs, kā var ierobežot viņa tiesības? Tikpat labi var alkoholu aizliegt lietot pensionāriem,” uzdod jautājumu un izsaka viedokli kāds TV24 skatītājs.

Reklāma Reklāma

“Jāatceras, ka šis nav vienīgais gadījums, kad pēc vecuma kaut kas tiek ierobežots. Likums paredz dažādu gradāciju atbilstoši vecumam – kāda veida atbildība personai iestājas vai tiesības kaut ko darīt,” raidījumā “Un līnijas” komentē zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns.

Viņš min, ka kriminālatbildība var iestāties nepilngadības laikā jau no 16 gadu vecuma par atsevišķiem noziegumiem.

“Te likumdevējs vairāk skatās, vai attiecīgā persona, iegūstot viena vai otra veida tiesības, ir morāli nobriedusi šādu tiesību iegūšanai. Šī kategorija visdrīzāk ir saistīta ar kādu citu speciālistu, ne likumdevēju viedokli, kurā vecumā persona var vai nevar uzņemties attiecīgo atbildību,” Dzanuškāns saka.

LA.LV Aptauja Vai tu šos plānotos ierobežojumus uzskati par diskrimināciju? Jā

Nē

Daļēji Padalies ar rezultātiem







Atsevišķi deputāti varētu rosināt nemainīt pašlaik noteikto 18 gadu vecumu attiecībā uz alus, sidra un vīna iegādi,

tādējādi plānoto 20 gadu ierobežojumu attiecinot tikai uz stiprākiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Saeima pagājušajā nedēļā atlika otrajā lasījumā iesniegto priekšlikumu skatīšanu grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuros pašlaik piedāvāts noteikt, ka visus alkoholiskos dzērienus būtu aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem.

Kā aģentūrai LETA skaidroja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš (ZZS), atsevišķi koalīcijas un, iespējams, arī opozīcijas deputāti uz trešo lasījumu varētu rosināt tomēr nepalielināt no 18 uz 20 gadiem vecumu, no kura atļaut alus, sidra un vīna iegādi.

Bērziņš pats šādu priekšlikumu nevirzīs un norāda, ka šāds izņēmums attiecībā uz dzērieniem ar mazāku alkohola daudzumu nesaskan ar Saeimā nesen pieņemto cigarešu aprites regulējumu, ka visus tabakas produktus no 2025.gada būs ļauts iegādāties tikai no 20 gadu vecuma.

Tāpat sagaidāms, ka stiprāku alkohola dzērienu nozare šādu dalījumu vērtēs kā konkurences kropļošanu un šādu regulējumu tā pieņemšanas gadījumā apstrīdētu Satversmes tiesā, sprieda komisijas vadītājs.

Reklāma Reklāma

Kā ziņots, ar grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā paredzēts veikt arī citas izmaiņas, tajā skaitā, ieviešot jaunus alkohola tirdzniecības laika ierobežojumus -, ka no pirmdienas līdz sestdienai to varēs tirgot no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās no plkst.10 līdz 18.