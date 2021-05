Atjaunotā Jūrmalas šoseja

Divos valsts galveno autoceļu posmos atļautais braukšanas ātrums vasarā būs 110 km/h







Atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos atļautais maksimālais braukšanas ātrums šonedēļ uz vasaras periodu tiks palielināts līdz 100 kilometriem stundā (km/h) vai 110 km/h, aģentūrai LETA pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) Komunikācijas daļā.

Maksimālais braukšanas ātrums 110 km/h būs uz valsts galvenā autoceļa Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2) posmā no Tallinas šosejas (A1) līdz rekonstruētā posma beigām “Sēnīte” (14,3.-38,8. km), kā arī uz valsts galvenā autoceļa Rīga-Ventspils (A10) posmā no Rīgas līdz Jūrmalai (13,45.-18,78. km).

Savukārt maksimālais braukšanas ātrums 100 km/h būs uz Tallinas šosejas (A1) Saulkrastu apvedceļā (21,4.-26. km un 27,2.-44,4. km) un posmā no Jelgavkrastiem līdz Svētciemam (55,5.-71,3.km un 74,7.-81,2. km), kā arī uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei (20,86.-28,2. km) un uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas robežas līdz satiksmes pārvadam Jelgavas apvedceļā (8.-39,8. km).























































































Autoceļa posma pie "Sēnītes" atklāšana

Tāpat 100 km/h maksimālais braukšanas ātrums būs uz valsts galvenā autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) atsevišķos posmos (16,97.-23,3. km, no 30,99.-49,1. km, no 55,4.-67,94. km un no 73,6.-94,4. km), uz valsts galvenā autoceļa Rēzeknes apvedceļš (1,02.-6,26. km), kā arī uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Kalnciema dolomīta karjerām līdz Koknesei (5,2.-60,35. km).

Ceļazīmes ar atļauto maksimālo braukšanas ātrumu šajos posmos tiks uzstādītas līdz sestdienai, 8.maijam.

Vienlaikus LVC uzsvēra, ka zīmes ar braukšanas ātrumu informē par maksimālo atļauto ātrumu, bet faktiskais braukšanas ātrums autovadītājam jāizvēlas, izvērtējot situāciju uz ceļa, braukšanas apstākļus un savas prasmes.