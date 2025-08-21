Vai kļūsim par robotiem? Bīskaps brīdina par mākslīgā intelekta draudiem 0
Par mākslīgā intelekta ētiku un iespējamiem draudiem cilvēces nākotnei TV24 raidījumā “Dienas personība” stāstīja Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests, bīskaps Andris Kravalis.
“Šī problēma jau ir sākusies, kur ir mākslīgā intelekta dramatisms – bieži vien vājākais, trauslākais un neefektīvākais tiks izslēgts. Mēs varam zaudēt cilvēcību, un par to īpaši iestājas Vatikāns, uzrakstot jau pirmos dokumentus, kuri nepieciešami mākslīgam intelektam,” sacīja Kravalis.
“Manuprāt, šeit Eiropā, atšķirībā no citām lielvalstīm, visvairāk strādā un domā pie ētiskiem principiem. Ja tādu nebūs, tad, iespējams, no zinātniskās fantastikas zinām, pie kā robotizācija noved, ja nav robotiem likumu. Tieši tāpat arī mākslīgais intelekts – viņam ir milzīgi daudz informācijas, viņš var ļoti ātri to apkopot un izanalizēt, bet cilvēks ir kas vairāk kā tikai informācija, cilvēkam ir dvēsele,” uzsvēra bīskaps.
Ja runājam par mūžīgām ticības lietām, tad arī tur mākslīgais intelekts ir ļoti kompetents, viņš arī dos pareizās atbildes. Bet mēs esam apveltīti ar dievišķu cieņu, mēs nevaram pakļauties spriedumam, kas nāk no ārpuses, jo Dievs vērtēs pēc mūsu sirdsapziņas sprieduma, norādīja Kravalis.
Cilvēkam visdziļākā cieņa ir meklēt patiesību. Ja cilvēks meklē patiesību, pieņemot mākslīgas atbildes un, piekritīsiet, ka tur arī var būt kļūdas, ja viņš pats neizdara izvēli starp labo un ļauno, tad viņš patiesībā notrulinās un zaudē cilvēcisko spēju. Arī citi procesi, piemēram, solidaritāte, taisnīgums, vairs nav viņa brīva izvēle, bet to noteiks mākslīgais intelekts, viņš brīdināja.
“Vai tiešām mēs gribam kļūt par robotiem un vadāmiem cilvēkiem? Atbilde ir – nē, pat ja mākslīgais intelekts dod ļoti svarīgas atbildes. Baznīca necīnās pret to kā tādu, bet pret likumiem un principiem, lai mēs paši sev nenodarām pāri ar mākslīgo intelektu,” uzsvēra Kravalis.
Tiešām ir vērts paskatīties, Vatikāns izdevis šo dokumentu, skaidrojumu ar principiem un vadlīnijām. “Es domāju, ka arī šeit Latvijā ir cilvēki, kuri par šo domā. Ētiskiem aspektiem ir jābūt klātesošiem mākslīgā intelekta progresā,” viņš piebilda.