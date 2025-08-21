#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Vai kļūsim par robotiem? Bīskaps brīdina par mākslīgā intelekta draudiem 0

LA.LV
15:58, 21. augusts 2025
Viedokļi

Par mākslīgā intelekta ētiku un iespējamiem draudiem cilvēces nākotnei TV24 raidījumā “Dienas personība” stāstīja Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests, bīskaps Andris Kravalis.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ārsti brīdina: šie 3 alkohola veidi ir īpaši kaitīgi veselībai 1
Kokteilis
Spēj iejusties otra cilvēka ādā: tiek uzskatīts, ka šajos četros datumos dzimst visempātiskākie cilvēki
Kokteilis
“70% no viesiem neieradās uz manu modes skati!” Didrihsone nosoda uzpirktos influencerus 4
Lasīt citas ziņas

“Šī problēma jau ir sākusies, kur ir mākslīgā intelekta dramatisms – bieži vien vājākais, trauslākais un neefektīvākais tiks izslēgts. Mēs varam zaudēt cilvēcību, un par to īpaši iestājas Vatikāns, uzrakstot jau pirmos dokumentus, kuri nepieciešami mākslīgam intelektam,” sacīja Kravalis.

“Manuprāt, šeit Eiropā, atšķirībā no citām lielvalstīm, visvairāk strādā un domā pie ētiskiem principiem. Ja tādu nebūs, tad, iespējams, no zinātniskās fantastikas zinām, pie kā robotizācija noved, ja nav robotiem likumu. Tieši tāpat arī mākslīgais intelekts – viņam ir milzīgi daudz informācijas, viņš var ļoti ātri to apkopot un izanalizēt, bet cilvēks ir kas vairāk kā tikai informācija, cilvēkam ir dvēsele,” uzsvēra bīskaps.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Cīņa ar krēslu – zilonēns mēģina iesēsties, bet apvainojas, jo viņam nesanāk
Ogres mērs Helmanis: Tikko būšu atguvis veselību, es to izdarīšu
“Bez brīdinājuma no mugurpuses iedeva ar elektrošoku. Es biju gar zemi…” Pēteris sašutis par policijas darbinieka rīcību

Ja runājam par mūžīgām ticības lietām, tad arī tur mākslīgais intelekts ir ļoti kompetents, viņš arī dos pareizās atbildes. Bet mēs esam apveltīti ar dievišķu cieņu, mēs nevaram pakļauties spriedumam, kas nāk no ārpuses, jo Dievs vērtēs pēc mūsu sirdsapziņas sprieduma, norādīja Kravalis.

Cilvēkam visdziļākā cieņa ir meklēt patiesību. Ja cilvēks meklē patiesību, pieņemot mākslīgas atbildes un, piekritīsiet, ka tur arī var būt kļūdas, ja viņš pats neizdara izvēli starp labo un ļauno, tad viņš patiesībā notrulinās un zaudē cilvēcisko spēju. Arī citi procesi, piemēram, solidaritāte, taisnīgums, vairs nav viņa brīva izvēle, bet to noteiks mākslīgais intelekts, viņš brīdināja.

“Vai tiešām mēs gribam kļūt par robotiem un vadāmiem cilvēkiem? Atbilde ir – nē, pat ja mākslīgais intelekts dod ļoti svarīgas atbildes. Baznīca necīnās pret to kā tādu, bet pret likumiem un principiem, lai mēs paši sev nenodarām pāri ar mākslīgo intelektu,” uzsvēra Kravalis.

Tiešām ir vērts paskatīties, Vatikāns izdevis šo dokumentu, skaidrojumu ar principiem un vadlīnijām. “Es domāju, ka arī šeit Latvijā ir cilvēki, kuri par šo domā. Ētiskiem aspektiem ir jābūt klātesošiem mākslīgā intelekta progresā,” viņš piebilda.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Ko gaidīt no Trampa un Putina tikšanās? Mākslīgais intelekts prognozē trīs scenārijus, bet izceļ vienu
Kokteilis
Tas ir neprāts! Mākslīgais intelekts nosauc 5 automašīnas, kuras labāk nepirkt lietotas
TV24
Vai jūsu sarakste ar mākslīgo intelektu var tikt izmantota tiesā? Skaidro zvērināts advokāts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.