Kā uzpīt skaistu vītni Jāņiem: floristes padomi mājokļa izrotāšanai







Jo greznāk rotāta māja Jāņu vakarā, jo bagātīgāks gads gaidāms.

– Sevišķi skaistas ir dažādas vītnes, – pīt un tīt mudina floristikas pasniedzēja Ineta Ozoliņa-Skrūzmane. Viņa arī atklāj noslēpumus, kā augus ilgāk saglabāt svaigus.

Plūc un gatavo augus

– Šogad būs dīvaini Jāņi, jo daudzas ierastās vainagu puķes jau noziedējušas, – atzīst Ineta Ozoliņa-Skrūzmane. Taču viņa mudina ne­smādēt arī citus dārza augus un meklēt jaunas kombinācijas, jo visa laba jāņuzāle, kas zied Jāņu vakarā. Bez ozoliem neiztikt, bet zaļumam tikpat labi der dārzā augošie dekoratīvie krūmi, pat upeņu zari.

Augus griež iepriekšējā vakarā un nakti patur ūdenī, lai atdzeras. Ūdenim jābūt mazliet siltam, bet vietai – vēsai. Lai augi ilgāk saglabātos svaigi, pievieno speciālos pulverīšus, kas paredzēti grieztajiem ziediem. Padzirdīti labi turēsies pat gārsu ziedi un papardes. Vienmēr izcili izskatās gan dārza, gan pļavas raspodiņa ziedi.

Puķes un zaļumi, jau griežot, jāsaīsina vajadzīgajā garumā. Pušķiem atstāj garus kātus, bet vītnēm un vainagiem griež īsus, pašas dzinumu galotnītes.

Papildinājumam der gan vēja notrauktie kļavu snīpji, gan visas dārza odziņas (arī negatavās).

!!!! Tūliņ no pļavas nestus ziedus vītnēs nevar likt, jo strauji novītīs.

Grezna vītne vārtiņiem

Lai Jānītim, sitot bungas vārtu staba galiņā, priecīgāks prāts un līgotāji nepaiet garām, vārti jārotā vispirms un visskaistāk. Ineta iesaka izvēlēties speciāli vītnēm paredzēto oāzi. Tad pat pirmsjāņu dienā gatavotā līgotājus gan godam sagaidīs, gan pavadīs. Pirms darba oāzes virteni ieliek lielā traukā ar siltu ūdeni (tāpat kā parasto oāzes klucīti). Tad pamatni nostiprina vajadzīgajā vietā pie vārtiem vai pie sienas.

Pirmos sprauž zaļumus un tad dekora pamatmasu pamazām papildina ar ziediem. Pirms puķi sprauž vītnē, kātiņu nogriež slīpi, lai zieds neizkrīt un oāzes mitrais materiāls tam labāk piekļaujas. Greznākos ziedus dekorā liek pēdējos. Augus izvieto tā, lai tie uz abām pusēm veidotu simetrisku kompozīciju. Taču vītne var būt arī gara, un tad tai labi piedien ritmiski kārtoti augi.

Pušķots pīrāgu grozs

Kurš teicis, ka zeltaini rudā ir rudens krāsa? Ar īstām zemeņu odziņām un rozēm papildināta kompozīcija smaržos kā pats vasaras vidus. Šīs vītnes pamatā ir mežģīņu lente. Pirms gatavošanas to varētu samitrināt, lai augi ilgāk būtu svaigi. Floriste skaidro: ja viju gatavo iepriekšējā vakarā, lente var būt pavisam slapja. Taču, ja grozā liks pīrāgus, lieks mitrums nederēs.

Vītnei veido gaisīgu pušķi no lentes, to aptin ar stieplīti, tad kārto augus, atkal lentes pušķi un augus. Šai vītnei izvēlēti smalki augi: bitenes, fizokarpi ar tumšām lapām, trīsulīši, gārsas ziedi u.c.

Kad vajadzīgā garuma vītne gatava, tai ar augu līmi piestiprina zemenes un greznākos ziedus. Līmi uzspiež kātiņam, lai ilgāk saglabātos mitrums, un nedaudz uzpilina ziedlapiņām.

Kantora darbinieku rota

Šauru un kārtīgu vītni var darināt, liekot lietā parasto skavotāju. Pamatnei izmanto lenti. Tai abās pusēs liek ozola lapiņas. Košumam izvēlas nelielas puķītes. Ar skavotāju vienlaikus piestiprina divas lapiņas un ziediņu. Kad iemanās, darbs veicas ātri un vītne izskatās perfekta.

Ja vītne skatāma no abām pusēm, ozola lapiņas liek ar spožo pusi uz āru, lai izskatās koši zaļas. Ja rotājumu novietos uz galda, apakšas lapiņu liek ar spožāko pusi uz augšu, lai redzams viss zaļums.

Šai vītnei der ozola lapiņas, kas paliks pāri no vītnes vai vainagiem.

Tradicionālā ozollapu vītne

Ozolam nogriež pazarītes, zaru galotnītes. Jāņem vērā, ka šādai vītnei vajadzēs daudz izejmateriāla. Lai rotājums stingri turētos (tas būs ļoti smags!), visā garumā ievij izturīgu auklu. Ozola zariņus vītnē liek tāpat, kā pinot bizi, – divus krusteniski sānos un vienu virspusē. Pietin. Vienlaikus pietin arī zariņu apakšpusē, kas maskē auklu. Tas sevišķi svarīgi, ja gatavo vainagu Jānim.

Zariņus liek tā, lai spīdīgi zaļā lapas daļa būtu ārpusē. Vītnes izturībai iepin arī kādu zariņu ar garāku kātu.

Smalka vītne ar lenti

Veidojot vītnes, augus var tīt uz lentes. Derēs gan kaprons, gan organza, gan šifons u.c. sintētiskais materiāls, kas samirkstot nekļūst smags. Atlass piemērots tikai tad, ja lente paliks sausa. Izmantojot lentes, varēs vītnē vieglāk iestiprināt ziedus.

Ja vītni gatavo iepriekšējā vakarā vai diena ir karsta, lenti samitrina. Pēc tāda paša principa veidots vainags ilgāk būs skaists un mazliet atdzesēs sakarsušo līgotāja galvu. Turklāt vainagu ar sasienamiem galiem var pielāgot jebkurai galvai. Lentes vainagā arī itin labi aizvieto bizes.

NODERĪGAS LIETAS

Stieples

Augus vītnēm vai vainagiem ieteicams pietīt ar smakām floristikas stieplītēm. Tās labi fiksē augus, ir viegli strādāt, jo nepiņķerējas kā diegs. Ja tomēr izvēlas diegu, der tikai armētais vai īrisa diegs, kas negriežas augu kātos un ir gana stingrs.

Stiprinājumiem der arī tehniskās auklas un stieples.

Lakas

Pat neglītas ozola lapas spožākas padara speciālas augu lakas. Tās arī kavē mitruma iztvaikošanu no lapām, un vainags ilgāku laiku saglabājas svaigs. Populārākā aerosola laka der gan dzīvo telpaugu, gan griezto ziedu apstrādei. To nedrīkst izmantot nenobriedušiem dzinumiem, maigām lapiņām, jo var tos apdedzināt. Laku uzpūš no 30 cm attāluma.

Ineta iesaka augu laku, kas paredzēta tieši grieztajiem ziediem, bet ko var pūst arī uz lapām.

Līme

Dzīvajiem augiem paredzētā līme strauji žūst un fiksē tos īstajā vietā. Veidota uz gumijas līmes bāzes un līdzinās populārajai līmei Moment, kas uz dzīvajiem augiem labi nežūst.

Pulverīši

Vienmēr mājās noder pulverīši, ko pievieno ūdenim, lai augi ilgāk saglabātos svaigi. Ir gan universālie, gan specifiskie, kas paredzēti konkrētam augam, piemēram, hortenzijām, kam vairāk patīk skāba vide.