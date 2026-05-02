Donalds Tusks brīdina par "NATO sabrukumu" pēc ASV lēmuma izvest daļu karaspēka no Vācijas
Polijas premjerministrs Donalds Tusks nācis klajā ar brīdinājumu par iespējamu transatlantiskās alianses vājināšanos, aicinot nekavējoties rīkoties, lai novērstu negatīvo tendenci. Par to viņš rakstīja savā ierakstā sociālajā tīklā “X”.
“Vislielākais drauds transatlantiskajai kopienai nav ārējie ienaidnieki, bet gan mūsu alianses notiekošā sabrukšana. Mums visiem jādara viss nepieciešamais, lai apturētu šo destruktīvo tendenci,” uzsvēra Tusks.
Vienlaikus politiķis konkrēti nepaskaidroja, kas tieši pamudinājis viņu publiski paust šādu viedokli. Tomēr šie izteikumi izskan laikā, kad pieaug spriedze starp ASV un Eiropas sabiedrotajiem.
Iepriekš ziņu aģentūra Reuters vēstīja, ka Amerikas Savienotās Valstis plāno izvest aptuveni 5000 karavīru no Vācijas. ASV Aizsardzības departamentā norādīts, ka šis process varētu ilgt no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.
“Prezidents ļoti skaidri ir paudis savu vilšanos par mūsu sabiedroto retoriku un viņu nespēju atbalstīt ASV operācijas, kas nāk par labu arī viņiem,” sacīja ASV Aizsardzības ministrijas pārstāvis.
Savukārt Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss šo soli raksturoja kā gaidītu. Viņš uzsvēra, ka Eiropas valstīm ir jāstiprina savas aizsardzības spējas un jāuzņemas lielāka atbildība par kontinenta drošību.
Pistoriuss arī norādīja, ka Eiropai būtu jāsamazina atkarība no ASV militārās klātbūtnes un jāveido patstāvīgāka drošības sistēma.